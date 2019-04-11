“Ortak Projeler Üreteceğiz"

Nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Aslan’a teşekkür eden Başkan Bıyık, Gebze Teknik Üniversitesi’nin yaptığı başarılı çalışmalarla ülkemizde önemli bir marka haline geldiğini söyledi. Bıyık, , görev süresi boyunca üniversite kent işbirliğine önem vereceklerini ve ortak projeler üreterek şehre değer katacaklarını dile getirdi.



Bıyık, Rektör Arslan ve ekibine başarılar dilerken yeni dönemde Aslan ve ekibinin ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olduğunu söyledi.