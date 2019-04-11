banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Ortak Projeler Üreteceğiz"

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerini iletti.

'Ortak Projeler Üreteceğiz

11 Nisan 2019 Perşembe 10:59

Nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Aslan’a teşekkür eden Başkan Bıyık, Gebze Teknik Üniversitesi’nin yaptığı başarılı çalışmalarla ülkemizde önemli bir marka haline geldiğini söyledi. Bıyık, , görev süresi boyunca üniversite kent işbirliğine önem vereceklerini ve ortak projeler üreterek şehre değer katacaklarını dile getirdi.

 Bıyık, Rektör Arslan ve ekibine başarılar dilerken yeni dönemde Aslan ve ekibinin ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olduğunu söyledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mustafa Paşa Külliyesi'nde ‘Metro’ tehlikesi! Mustafa Paşa Külliyesi'nde ‘Metro’ tehlikesi!
Kadıoğlu’ndan stajyer hemşirelere tavsiyeler Kadıoğlu’ndan stajyer hemşirelere tavsiyeler
“Engelsiz Kocaeli İçin Çal“ “Engelsiz Kocaeli İçin Çal“
Gebze’nin şehitleri unutulmadı! Gebze’nin şehitleri unutulmadı!
Başkan Koşan, Polis Teşkilatı'nın 174 Yılını Kutladı Başkan Koşan, Polis Teşkilatı'nın 174 Yılını...
Bıyık İlçe Protokolünü ağırladı Bıyık İlçe Protokolünü ağırladı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Mustafa Paşa Külliyesi'nde ‘Metro’ tehlikesi!
Gebze-Darıca Metrosu’nda çalışmalar Gebze Kent Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda ilerlerken, Gebze’nin...

Haberi Oku