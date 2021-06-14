Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kurslarına Kayıtlar Başladı

Büyükşehir Belediyesi, özel yetenekle alınan sınavlara hazırlık kapsamında düzenlediği kurslara başvuruları almaya başladı. Buna göre Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü her yıl binlerce öğrencinin yarıştığı PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve görevde yükselme gibi özel yetenek sınavlarında yüzlerce gencin başarılı sonuçlar elde etmesi için gerekli çalışmalarını bu yıl da devam ettirecek.

UZMAN EĞİTMENLER

Büyükşehir Belediyesi tarafından BESYO, Spor Lisesi ve POMEM sınav parkurlarına eşdeğer birebir standartlarda parkurların ve diğer altyapıların hazır hale getirildi. Buna göre kursiyerlerin antropometrik ölçümleri yapılarak fiziksel özelliklerine uygun antrenman programları ile potansiyellerinin maksimuma ulaştırılması hedeflendi. Alanında uzman antrenörler, öğrencilere yüksek motivasyon açısından destek olurken, doğru tercih ve yönlendirme ile ilgili danışmalık ve rehberlik hizmetleri de sunulacak.

COVİD 19 PANDEMİ TEDBİRLERİ DİKKATE ALINARAK.

Kurslar hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler; İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Vinsan Tesisleri Spor Şube Müdürlüğü’ne giderek birebir bilgi alabiliyor. Bununla birlikte iletişim için 0262 335 51 88 ve Büyükşehir 153’ü arayarak detaylı bilgi elde edilebiliyor. Kayıt için gerekli evraklar ise 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve sınav başvuru belgesi gerekli. Ayrıca kurslar devam ettiği sürece Covid-19 pandemi tedbirleri dikkate alınacak.





















