Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nden alınan Koca’nın cenazesi, Arapçeşme Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi’ne getirildi. Annesi Havva Koca gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Koca’nın cenazesi, Pelitli Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine patlamada yaralanan işçiler ile Koca’nın mesai arkadaşları katıldı. Meydana gelen patlamada 15 kişi yaralanmıştı.
KOCAELİ (AA)
PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN ALİ KOCA TOPRAĞA VERİLDİ.
Dilovası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 34 yaşındaki Ali Koca, toprağa verildi.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nden alınan Koca’nın cenazesi, Arapçeşme Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi’ne getirildi. Annesi Havva Koca gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Koca’nın cenazesi, Pelitli Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine patlamada yaralanan işçiler ile Koca’nın mesai arkadaşları katıldı. Meydana gelen patlamada 15 kişi yaralanmıştı.