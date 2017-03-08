Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'nin sempatizanı olduğu iddiasıyla E.D ile Z.B.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından E.D. ve Z.B. adliyeye sevk edildi
Kaynak Kocaeli Gazetesi
PKK SEMPATİZANLARI ADLİYEDE
Kocaeli'de sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'nin sempatizanı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'nin sempatizanı olduğu iddiasıyla E.D ile Z.B.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından E.D. ve Z.B. adliyeye sevk edildi