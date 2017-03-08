GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

PKK SEMPATİZANLARI ADLİYEDE

Kocaeli'de sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'nin sempatizanı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

PKK SEMPATİZANLARI ADLİYEDE

08 Mart 2017 Çarşamba 12:37

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'nin sempatizanı olduğu iddiasıyla E.D ile Z.B.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından E.D. ve Z.B. adliyeye sevk edildi


Kaynak Kocaeli Gazetesi

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuPKKKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KSO'da KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI! KSO'da KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI!
Demirci'den Kadınlar Günü Mesajı Demirci'den Kadınlar Günü Mesajı
Modern Dünyanın Anlamsız Dayatmaları! Modern Dünyanın Anlamsız Dayatmaları!
KAĞITHANELİ DEPREMİ BİREBİR YAŞADI KAĞITHANELİ DEPREMİ BİREBİR YAŞADI
Hergün 3 Ceviz! Hergün 3 Ceviz!
Halk Meclisi Toplandı! Halk Meclisi Toplandı!
Yukarı Çık

KSO'da KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI!
Dünya Kadınlar Gününü Çalışan Kadınlarıyla Kutladı

Haberi Oku