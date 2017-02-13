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PKK'ya DARBE

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü PKK terör örgütüne ard arda yaptığı baskınlarla büyük bir darbe indirdi.

PKK'ya DARBE

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:39



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün ilimizdeki eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanmasında bulunan ve Marmara bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüten bir kişinin istihbaratını aldı.

Hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranıyor kaydı bulunan İ.D. isimli bu şahsın, beraberinde iki şahsı daha PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına götüreceği şeklinde istihbarat alan İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli bir çalışma başlattı. 

30 ocak günü İ.D. ve beraberindeki iki şahsın İzmit’te güvenli ev olarak nitelendirilen adreste bulunduğu bilgisine ulaşan İstihbarat ekipleri söz konusu adese baskın düzenleyerek İ.D., A.K., E.A., S.T., M.A.G. ve S.Y.  isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. 

‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltında bulunan şahısların bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Bugün ise PKK/KCK terör örgütü lehine internet üzerinden paylaşımlar ile ilgili incelemeler neticesinde, PKK terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları ve yöneticilerine hakaret ettikleri tespit edilen F.İ., V.A., M.A., V.H., N.S. ve H.K. adlı şahıslar 07:00’da yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.




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