Poşetler Belirli Reyonlarda Ücretsiz Olacak

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, 1 Ocak 2019'dan itibaren başlayacak uygulamayla plastik poşetlerin ücretli olacağını, şarküteri, ekmek-unlu mamuller ve manav reyonlarındaki hışır poşetlerin ücretsiz verileceğini bildirdi.

Altunbilek, AA muhabirine, marketlerde plastik poşetlerin 1 Ocak'tan itibaren 25 kuruşa satılmasına ilişkin düzenlemenin nasıl uygulanacağını anlattı. Sektörün uygulamaya hazır olduğunu belirten Altunbilek, maliyetine fiyatlarla müşterilerine geri dönüşümlü çantalar sunacaklarını söyledi.

"Amacımız poşet kullanımını asgariye indirmek"

Altunbilek, geri dönüşümlü çantalar için çeşitli kampanyaların da gündemde olacağını ifade ederek, "Her market kendi mağazasına göre farklı kampanyalar yapabilir. Örneğin, 50 liralık alışverişe 1 bez çanta hediye edilebilir. Müşteriye cazip gelecek kampanyalar olabilir. Çünkü derdimiz 25 kuruşa poşet satmak değil, amacımız poşet kullanımını asgariye indirmek. Yoksa 3-5 poşetin satılması meselesi değil. Onun yerine bir tane bez çanta alınmasını istiyoruz." dedi.

Reyonlarda bez ve geri dönüşümlü çantaların satışına başlandığına işaret eden Altunbilek, sürekli kullanılacak bu çantaların fiyatının 1,5 lira ile 3 lira arasında değiştiğini bildirdi.

Altunbilek, manav reyonundaki poşetlerin durumuna da açıklık getirerek, "15 mikronun altındaki incelikteki 'hışır' dediğimiz plastik poşetler, şarküteri, ekmek-unlu mamuller ve manav reyonunda kullanılması halinde ücretsiz olacak ancak onun dışında kullanılırsa paralı verilecek. Yani manav reyonundaki poşetler bedelsiz kullanılacak. Bu durum, ince poşetler için geçerli." diye konuştu.

Altunbilek, kese kağıtlarının ise maliyetinin yüksek olması nedeniyle yoğun olarak kullanılmayacağını ancak balık reyonlarında tercih edilebileceğini dile getirdi.

25 kuruşa satılacak her poşette barkod da olacağını vurgulayan Altunbilek, şöyle devam etti:

"Bu barkod, plastiğin üzerinde baskı olarak yer alacak. Biz de bu barkodla satılan poşetlere göre devlete ödeme yapacağız. Kasadaki çıktısına göre 15 kuruşluk kısmı devlete yatırılacak. Bu da çevreyi korumak adına fona aktarılacak."

"Bilinçlendirme için kamu spotu hazırladık"

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş da poşetlerin alışveriş noktalarında ücretli satışındaki temel amacın, plastik kullanımının azaltılması olduğunu anımsatarak, "Bu poşetlerin çevreye verdiği zararlar önemli. Bu poşetler doğaya atıldığı zaman karada kalmıyor, sular vasıtasıyla denize ulaşıp parçalanarak mikro plastik haline geliyor. Deniz canlıları da bunları yiyor ve sonra balık yediğimizi zannederken plastik yiyoruz. Oluşan atıklar dönüp dolaşıp insan ve hayvan sağlığını tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kağıt çanta, cam, ahşap kutu içinde verilen ürünlerin kapsam dışında olduğuna dikkati çeken Pektaş, pazar yerlerinde de 15 mikronun altındaki poşetlerin ücretsiz olacağını anlattı. Pektaş, bu uygulamada sektör yanında vatandaşa da görev düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Fileler, büyük el çantaları gündeme gelecek. Gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakmak için plastik poşet kullanımı mümkün olduğunca azaltılmalı. Alışverişe giderken yanımızda bez poşetimizi alalım. Vakıf olarak da bu konuda ön alarak vatandaşı bilinçlendirmek için kamu spotu hazırladık. Bu kamu spotunun da televizyon kanallarında, izleme oranlarının yüksek olduğu saatlerde daha sık yayımlanmasını bekliyoruz."