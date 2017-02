PROCTER & GAMBLE’N YENİ YATIRIMININ AÇILIŞI YAPILDI

Törene; Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık ve Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra, , , ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, P&G Dünya CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı David Taylor, P&G Türkiye ve Kafkas Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, İş adamları ve çalışanlar katıldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, P & G’nin tanıtım film gösteriminin ardından, P&G Türkiye ve Kafkas Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, P&G Dünya CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı David Taylor’un konuşmaları ile devam etti.

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yaptığı konuşmalarında; “ Saygıdeğer Bakanım, değerli konuklar, P&G’ın 30’ncu yılında ev sahipliği yapan, 30 yıldır hepimizi ve kendilerini mutlu eden gelişme ülküsünde ev sahibi kent olarak bugün burada olmaktan ve Kocaeli Valisi olarak 30’ncu yılda ülkemize katacakları bu önemli yatırıma katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

P&G’ın kendi 30 yılını anlatırken, bir yandan da Türkiye’nin büyük dönüşümünü, özellikle son 15 yıldaki küresel vizyonunu, buna dönük iddiasını ortaya koyan bir uyum içerisinde kendilerini tanıttılar. Bundan büyük mutluluk duydum. Türkiye büyük bir millet ve büyük bir devlet olarak geleceğe kararlı adımlarla Cumhurbaşkanımızın vizyonu liderliğinde sürdürürken, tüm dostlarıyla birlikte bu büyümesini sürdürmekten de ayrıca mutlu oluyorum. Türkiye’nin 2023 ile başlayan büyük hedeflerine, önemli dönüm noktalarına doğru yol ve hedeflemesinde hem sözümüz hem de kattığımız zenginliklerimiz var. Kocaeli Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına ve bu hedeflere ulaşmasına zenginlik ve katkı sunan bir büyükşehirdir. Kocaeli büyüyor Türkiye büyüyor. Türkiye dostlarına güven veriyor. Saygıdeğer Bakanımıza ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. İnsana dokunan, tüm markalarıyla insanın hayatını kucaklayan böylesi yatırımın hayırlı olmasını diliyorum.” diyen Sayın Valimizin konuşmalarının ardından Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık’ın yaptığı konuşmalarında; “ Değerli konuklar, böylesine anlamlı böylesine güzel bir tören vesilesiyle aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor her birinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz. P&G bizim için bir Türk şirketi, Türkiye’de üretim yapıyor, Türkiye’de yatırım yapıyor, Türk insanına istihdam sağlıyor ve Türkiye’de ürettiğini sadece Türkiye’ye satmakla kalmıyor, bölgemize de önemli bir ihracat gerçekleştiriyor. Bu tanımlara uyan her şirket bizim için Türk şirketidir. P&G’ın Türkiye’deki bütün yatırımlarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Her türlü sıkıntınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar P&G’nin Türkiye’de 30’ncu yılı. Nice yıllara diyorum. Bugüne kadar Türkiye’ye güvenen hiç kimse kaybetmedi. Kim Türkiye’ye güvendiyse, yatırım yaptıysa, olumsuzluklar olsa bile Türkiye’ye güvenen kazandı. Türkiye dosttur ve güvenilebilir müttefiktir. Uluslararası kuruluşlarımızı kendi yerli firmalarımızdan ayırt etmiyoruz. Yeter ki ülkemize güvensin, istihdam oluştursun. 250 milyon ABD doları tutarında yatırım ön görülen bu tesis ürettikçe Türkiye üretecek, ülkemiz kazanacak. 30 yılı aşkındır Türkiye’ye 700 milyon ABD Dolarını aşan fiziksel yatırım yapan P&G; Kocaeli Gebze ve Şekerpınar ilçelerimizde faaliyetlerini sürdürmektedir. P&G Türkiye’nin, toplam 25 ülkeye yaptığı ihracat 14 yılda 1,5 milyar ABD Doları civarındadır. Bu kentin milletvekili olarak iftihar ediyorum ki, böylesine büyük yatırımlarla bölgemiz büyüyor, daha da kalkınıyor. Ben Türkiye’ye güvenen P&G’ a bu yeni yatırımı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. P&G ‘ın bugün geldiği nokta; burada bir aile birliği ve sadakati içerisinde şirketinin büyümesi, gelişmesi için her türlü fedakârlığı gösteren bütün çalışanlarının başarısı iledir. Burada fabrikada çalışan kardeşimizden, Türkiye’deki en uç sorumluya kadar bu 30 yılda emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diyen Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık’a P&G Dünya CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı David Taylor günün anısına tabak takdim etti.

Konuşmalarının ardından Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık, Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle P&G’in yeni yatırımının açılış kurdelesini keserek, üretimin yapılacağı hattın açılışının ardından Fabrikayı gezdiler.