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REİS Filmi Bugün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın hayatını anlatan film 1 saat 57 dakika sürüyor. Film Gebze Center Cinemaximum da oldukça ilgi gördü. Sinema biletleri şimdiden rağbet görüyor.

REİS Filmi Bugün

03 Mart 2017 Cuma 12:58

Adnan Menderes'in idam haberiyle başlayan film Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesi beyazperdeye yansıtıyor. Film Erdoğan'ın gençliğini de ele alarak onun gözünden bir dönem hikayesi anlatma hedefinde.

Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği yapımda Recep Tayyip Erdoğan’ı Reha Beyoğlu canlandırırken, eşi Emine Erdoğan’ı ise Özlem Balcı oynuyor. Filmin müzikleri ise Yücel Arzen'e ait. Yapımcılığı ise "Kafkasör Film Akademisi & Garantialsat Gayrimenkul Yatırım A.Ş."  üstleniyor. 

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