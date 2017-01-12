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Rejim güçleri Halep'i vurdu: 8 ölü, 11 yaralı

Suriye'de rejim güçlerinin Halep'in batısı ve güneyinde düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 8 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Rejim güçleri Halep'i vurdu: 8 ölü, 11 yaralı

12 Ocak 2017 Perşembe 16:59




 Sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının Halep'in batısındaki Beke köyünü hedef aldığını belirtti. Ensari, saldırıda 3'ü çocuk 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Şam yönetimine bağlı topçu birliklerinin Halep'in güneyindeki Benen el-Hıs beldesine düzenlediği saldırılarda da bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Ensari, "Yürürlüğe girdiği 30 Aralık'tan bu yana, rejim ve destekçileri ateşkesi her gün ihlal ediyor. Sivil savunma ekipleri Beke köyünde ağır iş makineleri vasıtasıyla enkaz altında kalanlara ulaştı. Rejim bölgede sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor." dedi.

"Rejim ve  Hizbullah Barada Vadisi'ni yoğun şekilde bombalıyor"
Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin başkent Şam'daki Barada Vadisi'ne yönelik yoğun saldırılarının sürdüğünü dile getirdi.

Bustani, "Esed güçleri ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana Hizbullah milisleriyle beraber Barada Vadisi'ndeki köy ve beldeleri yoğun şekilde bombalıyor. Söz konusu güçler bugün de Vadi'deki Besime ve Ayn el-Fica'yı topçu ateşine tuttu." diye konuştu.


HALEP (AA) -

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