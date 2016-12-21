Sevilen şarkılarını seslendirecek olan başarılı sanatçı geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi konseriyle Gebze’de ses getirmeye hazırlanıyor. Konsere büyük ilgi olması bekleniyor. Refik Sıla GÜVENÇ
Resul Dindar Gebze’de
Karadeniz’in sevilen sanatçısı Resul Dindar, Efsa Organizasyon’un düzenlediği konser etkinliğiyle bu akşam saat 20.00’de Gebzeli hayranlarıyla buluşacak.
Sevilen şarkılarını seslendirecek olan başarılı sanatçı geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi konseriyle Gebze’de ses getirmeye hazırlanıyor. Konsere büyük ilgi olması bekleniyor. Refik Sıla GÜVENÇ