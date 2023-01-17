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ROZETİM TCG GENEL BAŞKANI TURGAY OLCAYTU TARAFINDAN TAKILDI

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

ROZETİM TCG GENEL BAŞKANI TURGAY OLCAYTU TARAFINDAN TAKILDI

17 Ocak 2023 Salı 21:35

 TÜRKİYENİN EN KÖKLÜ BASIN MESLEK KURULUŞU TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİN DE ÜYELİĞİMİN 33. YIL DÖNÜMÜ ROZETİM TCG GENEL BAŞKANI TURGAY OLCAYTU TARAFINDAN TAKILDIK DAN SONRA TGC İCRA KURULU ÜYELERİ KUTLADI 
1990 yılın da dönemin TCG Genel başkanı Nezih Demirkent in teklifi ve referansı İle üye olduğum Türkiye gazeteciler cemiyetinin Darıca da yaptırdığı huzurevinin yapılmasında katkı verip destek olmuştuk
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUR EVİ İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİN DE BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ KÖŞESİN DE YAYINLANAN MAKALEMİZ 
https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/gazeteciler-cemiyeti-darica-huzur-evi-neden-yikikdi.html
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