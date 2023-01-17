ROZETİM TCG GENEL BAŞKANI TURGAY OLCAYTU TARAFINDAN TAKILDI
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
1990 yılın da dönemin TCG Genel başkanı Nezih Demirkent in teklifi ve referansı İle üye olduğum Türkiye gazeteciler cemiyetinin Darıca da yaptırdığı huzurevinin yapılmasında katkı verip destek olmuştuk
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUR EVİ İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİN DE BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ KÖŞESİN DE YAYINLANAN MAKALEMİZ
https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/gazeteciler-cemiyeti-darica-huzur-evi-neden-yikikdi.html