SAADET KOCAELİ’DEN ÖZGÜR FİLİSTİN MİTİNGİNE DAVET

Saadet Partisi, yıllardır süre gelen ve son zamanlarda ayyuka çıkan işgalci İsrail'in zulmü sonrası Maltepe Etkinlik Alanında Özgür Filistin Mitingi yapma kararı aldı. Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, Filistin direnişini desteklemek için 15 Ekim Pazar günü İstanbul Maltepe’de düzenlenecek Özgür Filistin Mitingine Kocaeli’den her ilçeden otobüs kaldırarak katılım sağlayacaklarını söyledi.

Özgür ve bağımsız Filistin’in yanındayız!





Filistin meselesini Cumartesi gününden itibaren gündemlerine alanlar, bizim bu konudaki duyarlılığımızı anlayamazlar! Filistin mücadelesini, medya ve sosyal medya propagandaları üzerinden okumaya çalışanlar elbette bizi anlayamazlar! Üç çeyrek asırdır, akan kan ve gözyaşını görmezden gelenler, mazlumların feryatlarına kulak tıkayanlar, bizim öfkemizi ve hüznümüzü asla anlayamazlar!

Bizler Saadet Partisi olarak, nerde bir mazlum varsa onun yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. İnancımız ve tarihi sorumluluğumuz gereği, zulüm karşısında herkes sussa da, biz susmayacağız!

Özgür ve bağımsız Filistin’in yanındayız!

Vatandaşlarımızı Mitinge Davet Ediyoruz

Bizler Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı olarak her ilçemizden 15 Ekim Pazar Günü saat 14.00’da İstanbul Maltepe’de gerçekleştirilecek olan Özgür Filistin Mitingi için otobüs kaldıracağız tüm Kocaelili vatandaşlarımızı bu tarihi sorumluğumuzun gereği olarak mitingimize davet ediyoruz.





















































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