Saat 19:19 ’da Vali Seddar Yavuz’un Katılımlarıyla İstiklal Marşımız Okundu

Aziz Türk Milleti’nin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde yegâne söz sahibi olmasının miladı ve Milli Mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Yıldönümü, düzenlenen etkinliklerle tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de coşkuyla kutlandı.