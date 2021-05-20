Saat 19:19 ’da Vali Seddar Yavuz’un Katılımlarıyla İstiklal Marşımız Okundu

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında, 81 ilimizde eş zamanlı olarak saat 19:19 ’da İstiklal Marşımızın okunduğu program Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.
İlimizde ve ülkemizde yaşanan coşkuya gençlerle birlikte okuduğu İstiklal Marşımız ile ortak olan Vali Yavuz, bir süre sporcular ile futbol oynayarak, sporcuların Bayramı’nı tebrik etti ve onlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.
Atletizm Pistinde gerçekleşen etkinliğe Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürleri ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi sporcuları katıldı.