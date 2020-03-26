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Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamızı kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1196 yeni tanı kondu. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamızı kaybettik

26 Mart 2020 Perşembe 23:42

 Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1196 yeni tanı kondu. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 75 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.



AA
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