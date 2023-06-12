Sağlık Çalışanlarının Maaşları İyileşiyor

Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının maaşlarının yükseldiğini belirterek, sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarının da maaşının artacağını ifade etti.

190 bin işçiyi kapsayan kamunun en büyük toplu iş sözleşmesine imza atan Öz Sağlık İş Sendikası, her ilde şube yönetimleriyle birlikte temsilci toplantılarını yaparak üyelerini bilgilendiriyor. Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan, geçtiğimiz günlerde gerek temsilci toplantılarında gerekse tüm kuruluşlarda şube yönetimi ile birlikte işçileri doğru bilgilendirmenin çok önemli olduğunu, toplu iş sözleşmesinde kazanılan hakların ne olduklarıyla ilgili bilgilendirilmeleri gerektiğini belirtti.

İmzalanan Kamu Çerçeve Protokolü’nün ardından Sağlık Bakanlığı çalışanlarının maaşlarının yüksek seviyelere geldiğini söyleyen Balkan, sırada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan ek protokol olduğunu söyledi. Balkan, genel merkezlerinin imzaladığı ek protokol ile 1 Temmuz itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan sağlık ve sosyal hizmet işçisinin de maaşlarının yüksek seviyelere geleceğini açıkladı.

“Hakkınız emanetimizdir”

Özellikle Kurban Bayramı öncesi zamlı maaş alacak olan sağlık ve sosyal hizmet işçisinden sahadan oldukça olumlu tepkiler aldığını söyleyen Balkan, "‘İşçinin hakkı bize emanet’ diyen bir genel başkanımız var. Bu süreçte tüm çabalarıyla mücadele verip, toplu iş sözleşmemizi sonuçlandıran Genel Başkanımız Sayın Devlet Sert’e teşekkür ediyoruz. İşçi için mücadelemiz devam edecek” dedi.

Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan, Şube Başkan Yardımcıları Volkan Kutal ve Sema Malkoç ile birlikte sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kocaeli’de 4 binin üzerinde üyesi bulunan Öz Sağlık İş Sendikası’nın Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye geneli üniversite hastanelerinde yetkisi bulunuyor. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler biriminde de yetkisi bulunan sendika, çalışmalarına Kocaeli’de yaygın bir şekilde devam ediyor.

İHA