Sakarya Zaferi'nin 96. Yılı Kutlandı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü kutlama programına iştirak etti. Ayrıca programda şehitliklerimizi ihya gayesiyle inşa edilen ve inşa edilecek olan tesislerin toplu temel atma ve açılışı gerçekleştirildi.

Polatlı'daki Duatepe Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen merasim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Daha sonra Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İstiklal Harbi Sakarya Meydan Muharebesi Duatepe Şehitleri Anıtı'na çelenk sundu.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, merasimde yaptığı konuşmada, Sakarya Zaferi'nin İstiklal Harbi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Muharebelerde şehit düşen 5 bin 713 kahramanı ve gazileri hayırla yad ettiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Ruhları şad olsun, Allah onlardan razı olsun çünkü bu şehitler bu vatan için, bu bayrak için canlarını seve seve feda ettiler. Onlara karşı minnet borcumuz var, onlara sahip çıkıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bulundukları alanın tarihteki öneminden dolayı milli park ilan edildiğini anımsatarak, Bakanlık olarak şehitliklerin ihyası için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

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Sakarya Zaferi'nin nasıl kazanıldığını gelecek nesillere anlatmak için Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Tanıtım Merkezi'ni yaptıklarını aktaran Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu, bugün temeli atılacak eserler içinde merkezin de bulunduğunu bildirdi.

Tanıtım merkezlerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Prof. Dr. Eroğlu, "İstiklal Harbi kolay kazanılmadı. Yeni nesil maalesef bu zaferleri bilmiyor. Biz bütün zaferlerimizi tanıtmak için Bakanlık olarak başta Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi olmak üzere Çanakkale'deki bütün şehitlikleri ihya ettik. Şu anda 2,5 milyon ziyaretçi o şehitlikleri, tanıtım merkezini ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız, atalarımızın yazdığı kahramanlık destanını orada bizzat yaşıyor." ifadelerini kullandı.

-"Bu Topraklar Dünyanın En Stratejik Toprakları"

Prof. Dr. Eroğlu, zaferlerin kolay kazanılmadığının altını çizerek, gelecek nesillere zaferlerin nasıl kazanıldığının anlatılması gerektiğini söyledi.

Şu anda hala düşmanların oyunlarının devam ettiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu topraklar dünyanın en stratejik toprakları. Burada ayakta kalmanın yolu güçlü olmaktan geçiyor. Dolayısıyla çok güçlü olmamız gerekiyor çünkü düşmanın hileleri devam ediyor. Geçen yıl 15 Temmuz'da alçak FETÖ örgütü bir darbe girişiminde bulundu. Aslında vatanı işgal etme, devleti de yok etme girişimiydi. Milletimizin kahramanlığı, cesaretiyle bu darbe girişimi engellendi. Bugün alçak FETÖ dışında PKK, DEAŞ, PYD bütün terör örgütlerini besleyen bazı ülkeler var. Maksatları ülkemizin önünü kesmek, yükselişini önlemek. Bu konuda birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmemiz ve gelecek nesillere mutlaka büyük hedefler göstermemiz gerekir."

Büyük hedefi olmayan milletlerin tarih sahnesinden silineceğini vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu, "Tarihte bizim 'kızıl elma'larımız vardı. Artık bugünkü kızıl elma 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına Türkiye'yi taşımak. İstanbul'un fethini kullarken 2053 yılında bayrağımızı daha da zirveye taşımak. Malazgirt Zaferi'nin bininci yılında, 2071'de yeni doğan çocuklar Türkiye'yi küresel bir güç yapacaklardır. Türkiye'nin bahtı açıktır, yıldızı parlaktır, Allah'ın izniyle bu devlet 21'inci asra mührünü vuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, törene katılan protokol üyeleriyle 49 milyon liralık 17 eserin açılışını ve temel atmasını gerçekleştirdi.

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Sakarya Zaferi'nin canlandırılmasını ve Muharip Hava Unsurlarının uçuş gösterisini izleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, merasime katılan vatandaşlara çadırda çorba ikram etti.