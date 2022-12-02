Seddar Yavuz dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edilen 3 Aralık, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiş bir gün olarak kutlanmaktadır.









Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir.





Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birisi de o ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı altyapı, sosyal ve kültürel, eğitim, iş, sağlık, barınma ve destek hizmetleri gibi kamusal hizmetlerin yaygınlığı ve kalitesidir. İnsanı merkez alan ve bütün hizmet sunumlarında insanı önceleyen, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket eden ve insanı “Yaratılmışların en şereflisi” olarak gören bir medeniyet tasavvuru, yönetim anlayışı ve köklü geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin hizmetinde olmaya, onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her sahasına dahil edip yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz.





Bu minvalde daha yaşanabilir, daha müreffeh köyler, şehirler ve mekanlar inşa edip bütün hizmetlerimizi, altyapılarımızı, okullarımızı, spor alanlarımızı, kamu hizmet binalarımızı, yol ve park alanlarımızı, sokaklarımızı bu anlayışla donatıp hizmet sunum felsefemizi bu anlayışla şekillendirerek engelli vatandaşlarımızın yaşamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya büyük özen göstermekteyiz.





Bu anlamda, engelli bireylerimize ve ebeveynlerine, eğitimden sağlığa, ulaşımdan belediye hizmetlerine, istihdamdan sosyal yardımlara, sosyal güvenlik hizmetine kadar çok geniş bir alanda çeşitli haklar sağlanmıştır. Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri, toplum ve sosyal hayatın içinde yer alabilmeleri için kamu binalarında ve şehirleşmede gerekli düzenleme ve uygulamalar yapılmış ve yapılmaktadır.





Bu duygu ve düşüncelerle; tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, bir gün değil, her gün yanlarında olduğumuzu belirterek, selam ve sevgilerimi sunuyorum.



