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Şehrin Kahramanları Çinilerle Tanıtılacak

- KOÜ ile Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynayan, milli mücadele kahramanlarının yanı sıra Orhan Gazi'den Osmanlı tarihinin ilk amirali Karamürsel Alp'e, hatta Kartacalı komutan Hannibal'a kadar kentin tarihinde büyük önem taşıyan isimler çinilere resmedildi - Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gürson: - "Sanayi algısından ziyade burası ayrıca ören yeri. Karamürsel Bey... Osmanlı donanmasının bulunduğu bir bölgedeyiz. Tarihe mal olmuş simge kişilerin yeni kuşak tarafından da tanınması önemli"

Şehrin Kahramanları Çinilerle Tanıtılacak

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:50

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  TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de Orhan Gazi'den Osmanlı tarihinin ilk amirali Karamürsel Alp'e, Kartacalı komutan Hannibal'a kadar kentin tarihinde büyük önem taşıyan 25 ismin portresi, çinilere işlendi. 

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu ile Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, kentin tarihinde büyük önem taşıyan 25 ismin portresine çinilerde yer verildi. 

KOÜ Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Poyraz Gürson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Marmara Bölgesi tarihine mal olmuş, tarihi önemi bulunan, iz bırakan 25 önder ismi çinilere resmettiklerini belirterek, bu eserleri çeşitli sergilerle kamuoyunun beğenisine sunduklarını söyledi.

Kocaeli tarihinde önemli yeri olan Kara Fatma, Karamürsel Bey, Yahya Kaptan, Sırrı Paşa, Hannibal, Orhan Gazi ile Bizans ve Roma dönemlerinden zirve isimleri çinilere aktarmaya gayret ettiklerini vurgulayan Gürson, bu isimleri bir nevi gelecek nesillere tanıtmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gürson, çalışmanın Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile eş güdümlü yürüttükleri projelerden hareketle ortaya çıktığına değinerek, "İki sandık dolusu dokümanı inceleyerek Nikomedya'nın, İzmit'imizin tarihsel tüm fotoğraflarından, arşivinden isimleri belirledik. Çınar ağacının altında başka ağaç yetişmiyor. 'İstanbul Çınarı'nın altındayız ama burası İstanbul'dan da önce bir yerleşim yeri. Sanayi algısından ziyade burası ayrıca ören yeri. Karamürsel Bey... Osmanlı donanmasının bulunduğu bir bölgedeyiz. Tarihe mal olmuş simge kişilerin yeni kuşak tarafından da tanınması önemli." dedi.

Bölgede birçok Roma kalıntısının bulunduğunu, Osmanlı'dan bu yana donanma şehri olduğunu vurgulayan Gürson, üniversitenin İtalya'da bir merkezle öğrenci değişim anlaşması yaptığını, bu anlaşmayla tarihe damgasını vuran önemli şahsiyetlerin tanıtımını uluslararası alanda da yapabileceklerini kaydetti.

Gürson, şöyle devam etti:

"Genellikle Erasmus ya da Leonardo'yu, Mevlana'yı biliyoruz. Martini de böyle bir merkez, esas olarak Batı Karadeniz ve İpek Yolu üzerindeki tarihi ören yerlerinin turizme ve dünya mirasına kazandırılmasını önemsiyor. Bölgeye baktığımızda iki denizin birden bulunduğu, hem Marmara hem Karadeniz var. Hem dağı hem denizi var hem de bir sanayi şehri. 'Sanayi şehri' algısından ziyade İstanbul, Bursa gibi çok daha farklı özelliklerimizin ön plana çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz."

- Çinide Kocaeli tarzı 

El Sanatları Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Nermin Demirkol da çini uygulama atölyesi dersleri kapsamında öğretim görevlileri Pelin Karadeniz ve Meryem Ceneviz önderliğinde Kocaeli'nin tarihi şahsiyetlerini çini bünyeler üzerine aktardıklarını, projede öğrencilerin de aktif görev aldığını anlattı.

Zirve şahsiyetlerin çini bünye üzerine hem el dekoru hem de dekal baskı yöntemiyle aktarıldığını belirten Demirkol, sergilerin yanı sıra sonrasında da küçük objeler hazırlanarak Kocaeli'ye özgü tarihi şahsiyetlerin isimlerinin yaşatılmasını hedeflediklerini kaydetti.


Çini denildiği zaman belirli geleneksel motifler üzerinden bir sanatın anlaşıldığını vurgulayan Demirkol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kütahya'nın, İznik'in kendine özgü özellikleri var. Motifler, desenler, renkler de farklılıklar gösteriyor fakat bu Kocaeli'de belki de bir başlangıç olacak. Anı objesi olarak baktığımızda çini üzerine yapılan Kocaeli'ye özgü bir şey yok. İznik ve Kütahya'dan farklı bir çizgide kendine özgü bir yönü olacaktır. Bir bakıma geleneksel ve modern çalışmaları birleştirmiş oluyoruz. Bir motifi çini üzerine aktarmaya göre bir şahsiyeti, silueti, portreyi çini üzerine aktarmak çok daha zor. Yüzdeki ifadeleri verebilmek çok önemli."

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Anahtar Kelimeler
KoüKaramürselKocaeliÇini
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