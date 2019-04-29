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Sen Ne Dilersen!

4 öğrencinin dileği gerçek oldu...

Sen Ne Dilersen!

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:30

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Darıca Ahmet Parmaksızoğlu İlkokulu'nda yürütülen "Sen Ne Dilersen!" Projesi kapsamında, bir anketle öğrencilere en çok neyi diledikleri soruldu ve gerçekleştirilebilecek dilekler "Dilek Kahramanlarının" desteği ile yapılmaya başlandı. Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın maçını izleme dileğinde bulunan 4 öğrenci;  Mehmet İzgi, Batuhan Aktaş, Hamza Eren Kılıçkara ve Caner Can'ın dilekleri de son Malatya Spor ve Kayseri Spor maçı süresince gerçekleştirildi.





Çocuklar 2 etapta, takımlarının Türk Telekom Arena'daki maçlarını “Projenin çocuklara hayal kurmanın önemini anlattığını düşündüğü için” destekleyen Dilek Kahramanı Fulya Yalezan Yılmaz ile birlikte izlediler. 

Dilekler desteklerinizle gerçekleşmeye devam edebilir. Henüz kahramanını bulamamış birkaç dileğin bulunduğunu ifade eden okul müdürü Feyyaz Demirbaş  "Çorbada benim de tuzum olsun" derseniz okulumuzun web sayfasını ziyaret ederek, çocuklarımızın dileklerini inceleyebilirsiniz." dedi.

Siz de bir dilek gerçekleştirmek isterseniz okulun web sitesine buradan ulaşarak, dileklere göz atabilirsiniz.

http://ahmetparmaksizoglu.meb.k12.tr/icerikler/sen-ne-dilersen-projesi_6642483.html

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Anahtar Kelimeler
Ahmet Parmaksızoğlu IlkokuluDaricaSen Ne DilersenGalatasarayDilek KahramanıTürk Telekom Arena
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