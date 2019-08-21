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Şiddetli yağışta Büyükşehir teyakkuzda

Metrekare başına 40 kg yağış düşen Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 465 personelle 103 ayrı noktada teyakkuz halinde görev yapıyor.

Şiddetli yağışta Büyükşehir teyakkuzda

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışta halkımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çok sayıda ekip ve personelle görev yapıyor. Kocaeli genelinde etkili olan, metrekareye 40 kg yağmurun düştüğü yağışlı havaya rağmen, Büyükşehir’in yaptığı alt yapı çalışmaları sayesinde sabah saatlerinden itibaren kentte büyük çapta olumsuzluklar yaşanmıyor. Belirli noktalarda meydana gelen lokal olaylara ise teyakkuz halindeki ekipler anında müdahale ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan KAFKOM(Kocaeli Afet Koordinasyon Merkezi)’da oluşturulan kriz masasında tüm ilçelerdeki çalışmalar yakından takip ediliyor.

 

METREKAREYE 40 KG YAĞIŞ

Yağış boyunca Büyükşehir’e bağlı Kocaeli İtfaiyesi’nden 20, Zabıta Daire Başkanlığı’ndan 15 ve İSU Genel Müdürlüğü’nden 24 ekip sahada yer aldı. Kocaeli genelinde 103 ayrı noktada görev yapan ekipler, hızlı bir şekilde olaylara müdahale ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve uzun süre devam eden gök gürültülü sağanak yağışta Kocaeli’ye öğlen saatlerine kadar metrekare başına 40 kilogram yağmur yağdı.

 

465 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yağış sırası ve sonrasında teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Çalışmalar kapsamında Kocaeli İtfaiyesi’nden 215, İSU’dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairelerinden 130 personel sahada görev yapıyor.

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