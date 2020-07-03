Sıfır atık projesinde, atık getirme merkezleri yaygınlaştırılacak

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çevresinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesilleri temiz ve kalkınmış bir Türkiye bırakmak amacı ile ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi çalışmaları Kocaeli’de de sürdürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilçe belediyeleri ve çevre lisanlı firmaların işbirliği ile geri kazanılabilir nitelikteki atıkların kaynağında türüne göre ayrı ayrı toplanmasını hedefleniyor. Projenin Kocaeli’deki durumu hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Gökmen Mengüç başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde ilçe belediye başkan yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısında atık getirme merkezlerinin yaygınlaştırılması üzerinde duruldu.

ATIK GETİRME MERKEZLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Kocaeli’de hali hazırda Atık Getirme Merkezleri 6 ilçede bulunuyor. Toplantıda vatandaşların kaynağında ayırdıkları atıkları bırakabilecekleri Atık Getirme Merkezleri’nin önemi vurgulandı. İl genelindeki bu merkezlerinin tüm ilçeler ile birlikte yaygınlaştırılma çalışmalarının tamamlanması görüşüldü.

FARKINDALIK OLUŞTURULMASI SAĞLANACAK

Koordinasyon toplantısında kamu kurum ve kuruluşlarından başlayarak alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sanayi tesisleri, oteller ve haneler gibi yerlerde atıkların kaynağında ayrılmasının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulmasına değinildi.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

Geniş bir katılım ile yapılan toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerinin bina ve yerleşkelerinde yapılan uygulama çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca proje başlangıcından bu yana ilçe belediyelerinin gerçekleştirdiği atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması çalışmaları değerlendirildi ve yapılabilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.

SIFIR ATIK TOPLANTILARI HER AY YAPILACAK

Sıfır atık yönetim sisteminde atıkların türlerine göre kaynağında ayrı toplanması kapsamında hacim olarak büyük mobilya, dal ve çim gibi atıkların değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, tekstil ve ilaç atıklarının ayrı toplanması çalışmaları hassasiyet ile sürdürülecek. Bu konularda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları devam ettirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan Sıfır Atık Projesi toplantılarının her ay düzenli olarak yapılması kararlaştırıldı.







AA