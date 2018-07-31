Sivas’ın Yiğidolarından Türkü Ziyafeti

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 10. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Sivaslılar Derneği türküleri ve folklör gösterileri ile şölene renk kattılar.

Sivaslılar Dernek Yönetimi programdan önce protokolü Sivas ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, bölge protokolü ve vatandaşlar katıldılar.

Güler Çalışkan konseriyle başlayan gecede sahne alan Pınar Dağdelen ve Çiğdem Elmas sahili dolduran binlerce kişiye türkü ziyafeti verirken, Sivas’tan gelen folklör ekibi büyük alkış aldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Sivaslılar Dernek Başkanı Hamit Kuş, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında ”Bu güzel ortamda sizlerle birlikte olmaktan ve Sivas ilimizin tanıtımına katkı sağlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İnsanlarımızın kaynaşması ve birlik beraberlik adına yapılan bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” diyerek herkese iyi eğlenceler diledi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’da yaptığı kısa selamlama konuşmasında Sivaslı hemşerileri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

RAHMETLİ MUHSİN YAZICIOĞLU UNUTULMADI

Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, Sivas iline ait değerleri anlatırken Sivas’ı anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığını ifade ederek “Sivas ilimiz Aşık Veysel’i, Pir Sultan Abdal’ı ile rahmetli vatansever Muhsin Yazıcıoğlu ile yiğidin harman olduğu kent. Kültür mozaiği misafirperverliğiyle kelimeler yeter mi Sivas’ı anlatmaya. Kebabı, Sivas köftesi, madımağı, tandırda gül çöreği ile bulgur aşı ile, Sivas katmeri ve un helvasıyla tadına doyulmaz lezzetler diyarıdır Sivas. Birde Sivassporumuz var, Onları da tebrik ediyor, süper ligde başarılar diliyorum. Bu akşam Yiğidoların şehri Sivas’tayız. Sizlerle birlikte olmak, Sivas ilimizi tanımak bizlere büyük keyif veriyor. Gecemiz hayırlı olsun, bereketli olsun, hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’da yaptıkları selamlama konuşmalarında Sivas ilinin güzelliklerine değinirken, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler, Konuşmaların ardından Başkan Karabacak ve Sivas Derneği tarafından protokol üyelerine plaket takdim edildi. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, vatandaşlar türküler ve halaylarla gecenin tadını çıkardı.



