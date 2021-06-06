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Skate Park’ta ilk test Gebzeli gençlerden

Gebzeli gençler ve çocukların Başkan Büyükgöz’den talebiyle Yenikent Mahallesi 2433 sokakta yapımına hızla başlanan ve çalışmaların son aşamaya geldiği Skate (paten/kaykay) Park’ın ilk testini de yine mahalleli çocuklar yaptı.

Skate Park'ta ilk test Gebzeli gençlerden

06 Haziran 2021 Pazar 21:32

Gebzeli gençler ve çocukların talebiyle Yenikent Mahallesi 2433 sokakta yapımına başlanan ve çalışmaların son aşamaya geldiği Skate  (paten/kaykay park) Park’ın ilk testini de yine mahalleli çocuklar yaptı. Gençlerin talebi üzerine Başkan Büyükgöz’ün talimatıyla yapımın 1700 metrekare alan üzerinde  başlanan Mutlukent’teki Skate Park’ta incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklarla da bir süre sohbet etti.

GENÇLER İSTEDİ BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Parkurların büyük ölçüde tamamlandığı Skate Park’ın tadını paten ve kaykaylarıyla daha şimdiden çıkarmaya başlayan gençlerle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çocuklar ve gençler parkın keyfini daha şimdiden çıkarmaya başlamış. Tamamlandığında daha da güzel olacak. Az kaldı…” ifadelerini kullandı. Parkın keyfini çıkarmaya başlayan gençler de Başkan Büyükgöz’e çalışmaların hızla tamamlanmasından ötürü teşekkür etti.



AA
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