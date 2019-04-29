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“Sokağın Enerjisi” Fotoğraflanmayı Bekliyor

Sepaş Enerji “Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması” başlıyor.

'Sokağın Enerjisi” Fotoğraflanmayı Bekliyor

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:09

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Hayatın her alanına ışık tutmak için yola çıkan Sepaş Enerji, sokağın, sokağa ait olanın, sokağı sokak yapan seslerin ve insanların enerjisinden yola çıkarak “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasını düzenliyor. İlki geçtiğimiz yıl “Doğanın Enerjisi” temasıyla düzenlenen yarışmanın ikinci yılında Sepaş Enerji, sokakların kendine has enerjisini en iyi fotoğraf sanatına yansıtan isimleri arıyor. Ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven’in önderliğinde düzenlenen yarışmada sokağın enerjisinde saklı kareleri en iyi yansıtan 3 kişi özel ödüllerin sahibi olacak.

2 Mayıs – 5 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da ikamet eden 18 yaşından büyük kişilerin ücretsiz olarak katılabileceği yarışmada genel kategorinin yanı sıra 21 yaş altı fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirileceği Genç Objektif kategorisi olacak. Yarışmanın ilk üç kazananı Mustafa Seven ile Eylül ayında Gaziantep’e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkânı yakalayacak.  Mustafa Seven’den birebir ders alma imkanının yanı sıra birinciye 5.000 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 1.500 TL para ödülü de verilecek. Genç Objektif Özel Ödülü kazananı da 1.000 TL para ödülü verilecek.

Yarışma koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye www.sepas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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Anahtar Kelimeler
SepaşFotoğraf YarışmasıSokağın Enerjisi
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