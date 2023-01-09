SOMALİ’DE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 8 ocak tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcinin not defterinde de 8 Ocak 2023 de yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/somalide-belgeselcilik-hatiralarim.html





2013 yılında Somali’de çektiğim belgesel , TV kanallarında yayınlanmaya devam ediyor.

TGRT DE AFRİKA SOMALİ BELGESELİMİZİN 4. BÖLÜMÜ YAYINLANIYOR

SOMALİ’DE ÇALIŞAN TÜRK GENCİ SOMALİ’Lİ KIZLA EVLENDİĞİ DÜĞÜNDEN BELGESEL GÖRÜNTÜ



https://fb.watch/hTnlcWohor/?mibextid=qC1g



An itibari ile 6 Ocak 2023 de TGRT belgesel TV devri alem belgesel programımızda 2013 tarihinde Doğu Afrika’da Somali’de çektiğimiz belgeselimizin 4. Bölümü yayınlanıyor.



https://fb.watch/hTmIpX75AI/?mibextid=qC1gEa



12 yıldan beri TGRT belgesel TV’de hergün sabah 07 , gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan Devri Alem belgesellerimizi

www.devrialem.tv

web TV kanalımızdan da izleyebilirsiniz.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1210774249818735&id=100004338481610



TGRT DE AFRİKA SOMALİ BELGESELİMİZİN 2. BÖLÜMÜ YAYINLANIYOR



https://m.facebook.com/belgeselciismail/videos/936647077500776/?d=n



An itibari ile 4 Ocak 2023 de TGRT belgesel TV Devri Alem belgesel programımızda 2011 tarihinde Doğu Afrika’da Somali’de çektiğimiz belgeselimizin 2. Bölümü yayınlanıyor.



https://fb.watch/hQJqzSMnNt/?mibextid=qC1gEa