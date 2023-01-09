SOMALİ’DE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 8 ocak tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile belgeselcinin not defterinde de 8 Ocak 2023 de yayınlanan makalemiz
https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/somalide-belgeselcilik-hatiralarim.html
2013 yılında Somali’de çektiğim belgesel , TV kanallarında yayınlanmaya devam ediyor.
TGRT DE AFRİKA SOMALİ BELGESELİMİZİN 4. BÖLÜMÜ YAYINLANIYOR
SOMALİ’DE ÇALIŞAN TÜRK GENCİ SOMALİ’Lİ KIZLA EVLENDİĞİ DÜĞÜNDEN BELGESEL GÖRÜNTÜ
https://fb.watch/hTnlcWohor/?mibextid=qC1g
An itibari ile 6 Ocak 2023 de TGRT belgesel TV devri alem belgesel programımızda 2013 tarihinde Doğu Afrika’da Somali’de çektiğimiz belgeselimizin 4. Bölümü yayınlanıyor.
https://fb.watch/hTmIpX75AI/?mibextid=qC1gEa
12 yıldan beri TGRT belgesel TV’de hergün sabah 07 , gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan Devri Alem belgesellerimizi www.devrialem.tv web TV kanalımızdan da izleyebilirsiniz.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1210774249818735&id=100004338481610
TGRT DE AFRİKA SOMALİ BELGESELİMİZİN 2. BÖLÜMÜ YAYINLANIYOR
https://m.facebook.com/belgeselciismail/videos/936647077500776/?d=n
An itibari ile 4 Ocak 2023 de TGRT belgesel TV Devri Alem belgesel programımızda 2011 tarihinde Doğu Afrika’da Somali’de çektiğimiz belgeselimizin 2. Bölümü yayınlanıyor.
https://fb.watch/hQJqzSMnNt/?mibextid=qC1gEa
SOMALİ İLE İLGİLİ İNTERNET SAYFASINDA YAYINLANAN BİR YAZI
Somali Hakkında Genel Bilgiler
Somali’nin Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyılarındaki bölgelerini, 1555’ten 1916’ya kadar yani 361 yıl Osmanlı hâkimiyetinin hüküm sürdüğü yerleri ziyaret etmek nasip oldu. Somali’yi gezerken tarih okumalarımızın eksikliğine şahit olduk. Cumhuriyet’ten önceki dönemi ve tüm mirasımızı reddetmek yetmezmiş gibi bu coğrafyalardaki hâtıralarımızı da hafızalarımızdan silmişiz maalesef. Ülkenin çok büyük bir kesimi Sünni Müslüman, biraz Bantu ve biraz da Araplar yaşıyor. Osmanlı bölgeden ayrılmak zorunda kaldıktan sonra günümüze kadar bu bölgede gözyaşı, zulüm ve yoksulluk eksik olmadı. İngilizler 1948 yılında Wajir bölgesini Somali’den kopararak Kenya’ya verdiler, Ogaden’i de Etiyopya’ya bıraktılar. Fransızlar Cibuti’yi kopararak ayrı bir devlet oluşturdular. İtalyanlar da Somali’nin Puntland bölgesinde hâkimiyetlerini 1960’lara kadar fiziki olarak sürdürdüler. Ekonomik ve askeri güçleri iki dünya savaşında azalınca sömürge mantıklarını değiştirerek sözde özgürlüklerini verdikleri ülkeleri çeşitli antlaşmalar ile kendilerine bağımlı kılmayı sürdürdüler. Ülkede dört büyük klan vardır (Haviye, Darod, Dır ve Rahenveyn). Diğer klanlar küçüktür. Sistem tamamen bu klanların kontrolünde ve ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. Akrabalık bağları çok güçlüdür. Bu iki türlü durum oluşturmakta; bu sayede bir taraftan ciddi bir dayanışma içerisinde sıkıntıları atlatmayı başarırlarken, diğer taraftan akrabalar arası ciddi çatışma ve problemlerin en önemli etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
Somali, komşularıyla ciddi problemleri olan; İngiliz, Fransız ve İtalyanların beşe böldüğü bir ülke. Yetmezmiş gibi bir de kendi içinde altı parça olmuş ve merkezi hükümetin olduğu Mogadişu herhangi bir eyalete bağlı değil. Somali’nin haritada tek göründüğüne aldanmamak gerekiyor. Somaliland’ın parlamentosu, başkanı, askeri, polisi, para birimi ve tüm bakanları ayrı. Oraya gitmek için ayrıca vize almanız gerekiyor. Tek tanıyan ülke İngiltere. 1960’da Somaliland, Somali’den üç gün önce bağımsızlığını kazandı. Somaliland’ın teklifi ile iki ülke tek devlet çatısı altında birleşti. 1988’de bir darbe oldu ve 10 yıl boyunca darbeler silsilesi, karışıklıklar ciddi hasara neden oldu. 1990’da Mogadişu’daki hükümet Hargeisa ve çevresini bombalamaya başladı. Bu olaylarda yaklaşık 50.000 kişinin öldüğünden bahsediliyor ve Somaliland bu süreçte tekrar ayrılma kararı almış. Mogadişu’da bir hükümetin olmayışı, kabilelerin birbirleri ile ciddi çatışmaları da göz ardı edilmemesi gereken bir durum. ABD müdahale etmek istiyor fakat çok ciddi kayıplar verdiği için Somali’den çekilmek zorunda kalıyor. BM ve yardım kuruluşları da çekiliyor. Geride terör, katliam ve gözyaşı onlarca sene devlet başsız kabilelerin elinde bir çıkmaza sürükleniyor. Kabilelerin şeriat mahkemeleri birleşerek düzeni sağlamaya çalışıyorlar. Bir süre bir rahatlama olsa da sonra uyuşturucu ticareti ciddi para kaosunu beraberinde getiriyor. 2000’lerde bir hükümet kuruluyor. Bu hükümet düzeni sağlamak için ciddi çabalar sarf etmesine rağmen hala herhangi bir düzen sağlayabilmiş değil. Eş-Şebâb başkentten çıkmasına rağmen intihar saldırılarına devam etmekte. Buna mukabil Türkiye, Somali askerlerini ve polislerini eğitmekte ciddi gayret göstermekte. Mogadişu hükümeti bu halde olunca da Somaliland muhatap bulamamanın sancısı ve 1990’lardaki bombalamanın öfkesi ile kendi hükümetini kurdu. Yaşam koşullarının zor olmasından dolayı bu bölge, dünyada yeni doğan ölümlerinin en yoğun yaşandığı yerlerden biri. Kadınların sadece % 10’u elverişli koşullarda doğum yapabilmektedir.
(kaynak internet sayfası. https://afam.org.tr/bir-afrika-sevdalisinin-somali-gezi-notlari/)