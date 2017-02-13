SON TARİH BELLİ OLDU!

Oy kullanmak için son tarih belli oldu

YSK Başkanı Sadi Güven, genelgelerinin hepsinin hazır olduğunu, seçim takviminin 16 Şubat Perşembe gününden önce yayımlanacağını belirtti. İşte "18 yaşını dolduran ve ailesinden uzakta yaşayan öğrenciler​" ya da "adres değişikliği yapmış kişiler" nasıl oy kullanacak sorularının yanıtını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takviminin 16 Şubat'tan önce yayımlayacağını bildirdi.

Güven, YSK'ya girişinde gazetecilerin referandum sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin seçim takviminin bugün açıklanıp açıklanmayacağına yönelik sorusu üzerine Güven, "Bizim genelgelerimizin hepsi hazır. Süresi ve zamanı geldiğinde hapsini yayımlayacağız" dedi.

Güven, seçim takviminin 16 Şubat Perşembe gününden önce yayımlanacağını söyledi.

İlkelerin de aynı zamanda çıkıp çıkmayacağına yönelik soruya Güven, "İlkeler ayrı çıkacak. Takvimle ne zaman ne yapacağımızı orada göstereceğiz" karşılığını verdi.



NE YAPMALI?

• İkamet değişikliği için nüfus cüzdanı aslı ile bulunduğu ilin nüfus müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.

• Eğer ikamet ettiği konutta herhangi bir kişi kayıtlı değilse yani boş ise herhangi bir belge istenmiyor ve kaydı yapılıyor.

• Konutta daha önce bir kayıt var ise yeni kayıt yapılabilmesi için üzerine kayıtlı elektrik, su ve doğalgaz faturasını ibraz etmesi gerekiyor.

• Üzerine kayıtlı herhangi bir fatura beyan edemeyenler ise apartman yöneticisinden veya bağlı olduğu muhtarlıktan orada ikamet ettiğine dair yazılı bir belge getirmesi yeterli.

ÖĞRENCİLER

•Öğrenim gördüğü yerde oy kullanmak isteyen öğrencilerin ikametlerini eğitimlerinin devam ettiği okulun bulunduğu kente almaları gerekiyor.

•Evde kalıyorlarsa üzerilerine kayıtlı fatura veya kira sözleşmesiyle, yurtta yaşıyorlarsa müdürlükten alınacak bir yazıyla bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak seçmen kayıtlarını yaptırabilecek.



16-18 Şubat tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu, MERNİS'ten seçmen listelerini çekmeye başladığı için adres değişikliği 18-26 Şubat tarihleri arasında da yaptırabilir.



Öğrenci yurtta kalıyorsa, yurt müdürlüklerinden ve okudukları okulun öğrenci işlerinden alacakları iki belgeyle yurtlarının bulunduğu yerdeki ilçe nüfus müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Bu belgeyi ilçe seçim kuruluna götürmeleri gerekiyor.



Bu işlem sadece 18-26 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek.



YURT DIŞINDAKİLER NASIL OY KULLANACAK?



Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da referandumda oy kullanabilmek için adres değişikliğini kendilerine en yakın konsolosluğa giderek yaptırabilecekler, onlar için de adres değişikliği yaptırabilme süresi 26 Şubat'ta sona erecek.

Seçmen bilgilerini düzeltmek isteyenlerin sorun yaşamamaları için bunlara dikkat etmesi gerekiyor.

• İsmi seçmen listesinde olmayanların, ikamet ettiği ilçenin nüfus müdürlüğüne giderek adres kaydını yaptırması gerekiyor.

• İkametini taşıyanlar ise yeni adreslerinde oy kullanabilmek için adlarına kayıtlı, elektrik, su, doğalgaz faturalarından herhangi biriyle seçmen kaydını yaptırabilir.

• Kiracı ise noter tasdikli kira sözleşmesiyle ilçe nüfus müdürlüğüne adres beyanında bulunabilecek.