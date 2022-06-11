Sürücü Kursları Ehliyet Zammını Görüşmek Üzere KOTO’da Toplandı

Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sürücü Kursları Sektörü, maliyet artışlarına bağlı olarak gelişen ehliyet fiyatı artışlarını görüşmek üzere toplantıda bir araya geldi. Tek gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıya, Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi Başkanı Handan Kümeli, Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz ve Komite Üyesi İsmail Aydemir ev sahipliği yaparken, TOBB Eğitim Sektör Meclis Üyesi Dursun Önal başta olmak üzere, sürücü kurslarının yetkilileri üst düzey ilgi gösterdi.





EHLİYET FİYATLARINDA ZAM KAÇINILMAZ

Toplantıda, küresel ölçekte gerçekleşen ve ülkemiz ekonomisinin de yoğun bir şekilde olumsuz etkilendiği ekonomik gelişmelerin sektöre etkileri ele alındı. Sürücü kursu girdi maliyetlerinde son 6 aylık dönemde ciddi artışlar meydana geldiği, bu sebeple Kasım 2021’de belirlenmiş olan ehliyet fiyatlarının geçerliliğini kaybettiği, buna bağlı olarak ehliyet fiyatlarında fiyat artışının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

AKARYAKIT VE YENİ ZAMLAR TETİKLEDİ

Özellikle sürücü eğitiminde kullanılan ve sürücü eğitiminde en önemli maliyet kalemini oluşturan akaryakıt litre fiyatlarının Aralık 2021 öncesi 9 TL sevilerinden 2022 Haziran itibariyle 28 TL seviyelerini çıkmış olması, ayrıca araç bakım ve sarf malzeme fiyatlarındaki ciddi artışların mevcut fiyatların geçerliliğini ortadan kaldırdığı vurgulandı.

1 TEMMUZ 2022 İTİBARİYLE FİYATLAR REVİZE EDİLECEK

Yapılan toplantıda Ehliyet fiyatlarının 1 Temmuz 2022 itibariyle revize edilmesi ile ilgili genel mutabakat sağlandı ve tavsiye kararı alındı. Takip eden süreçte, girdi maliyetlerine gelecek yeni artışlar da göz önüne alınmak suretiyle fiyatlarda revizyon yapılabileceği hususunda genel mutabakat sağlandı. Ayrıca Sürücü Kursu Yönetmeliği’nde sektör mensuplarınca dile getirilen değişiklik talepleri Milli Eğitim Bakanlığına iletilmek üzere yazılı olarak kayıt altına alındı.