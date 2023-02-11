Tahsin Tarhan Malatya'da Ercan Dalkılıç aşevini ziyaret etti!

Depremlerin ardından Kocaeli Dilovası’nda hayırsever işadamı Enver Yıldırım oğlu Yiğit Yıldırım ile geçtiğimiz günlerde vefat eden Dilovası kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç'ın adını taşıyan aşevini deprem bölgesi Malatya’da kurdu.

Kış mevsimi nedeniyle olumsuz hava şartlarından depremzedelerin yaralarını sarmak ve depremden etkilenen vatandaşlar ile arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplere sıcak çorba, çay ve su ikramında bulunmaya devam eden Ercan Dalkılıç aşevini ziyaret eden Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ''Malatya Akçadağ’dayız. Gönüllü vatandaşlarımızın seferberliği ile kurulan aşevleri burda can olmuş kan olmuş. Dilovası Kurucu Belediye Başkanımız, merhum abimiz Ercan Dalkılıç, merhum Cemal Yıldırım, merhum Ali Tanhan adına bölgeye gönderilen aşevi hayırlarınız kabul olsun'' dedi.