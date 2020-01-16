Tahsin Tarhan'dan Basın Onur Günü mesajı

16 Ocak 2020 Perşembe 11:17
Tahsin Tarhan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde Gazeteciliğin getirildiği nokta Ne yazık ki içler acısıdır. Onurlu gazeteciler akıl almaz davalarla, cezaevleriyle, susturulmaya çalışılmaktadır. Ancak onurlu gazeteciler, her zaman doğru haber peşinde olmuşlardır. Bu tarihimizde de böyledir. Gelecekte de böyle olacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilanından önce, Cumhuriyet ile ilgili düşüncelerini ilk kez Kocaeli’de basın toplantısı düzenleyerek açıklamasının yıl dönümü olarak kutlanan Basın Onur gününü, Tüm onurlu gazeteciler adına kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."