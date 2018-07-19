Tariha Vefa Borcumuzu Ödeyelim

ak şu Çeşme’ye

Su içecek tası yok

Kırma insan kalbini

Tamir etcek Ustası yok

Çeşme üzerine ne kadar çok şeyler yazılıp söylendi. Çeşme deyince aklımıza ne kadar çok şey gelir

Çeşme üzerine söylenen ayrılık. Gurbet aşk türküleri yazılan Roman. ve hikayeler. Çeşme üzerine çekilen belgesel ve filimler dokunaklı duygu yüklü bize Çeşme’yi değil bize bizi hatırlatır

Herkesin bir Çeşme hikayesi vardır Suyu akmayan yıkık bir Çeşme gördüğümde içimde fırtınalar kopar hüzünlenip derin düşüncelere dalarım







Farsaçada Su gözü anlamına gelen.

Çeşme nedir?

Kaynaktan çıkan suyun bir depoda toplanarak veya kaynaktan borularla getirilerek akıtılan suyun toplandığı lüleli veya musluklu bir hazne şeklinde taştan, mermerden veya herhangi bir malzemeden yapılmış umumi su alma yeri. Farsça bir kelime olup çeşm sözünden gelmektedir. Bu söz Türkçede göz'e karşılık olup, "su kaynağı" manasındadır. Türkçede suyun kaynağına göze veya göz dendiği gibi Farsçada da çeşme denmektedir.

Çeşmeler ya bağımsız olarak ortada veya herhangi bir mimari esere bitişik olarak yapılırlar. Bunlarda bir su deposu bulunur ve bu deponun duvarına lüle veya burma musluk konularak su alınır. Çeşmeler lüleli veya açık kalabilen musluklu ise suları devamlı akar. Açılıp kapanabilen burmalı musluklu ise istenildiği zaman açmakla su akar. Çeşmelerin musluklarından akan suların döküleceği yerde mermerden, çiniden veya diğer malzemelerden yapılan çukur kısma tekne veya oluk denir.

Her milletin kendi kültürüne uygun olarak çeşmeleri görülür. Ama özellikle Türk mimarisinde çeşmeler önemli bir yer tutar.

En büyük. Hayır Çeşme yapmaktır

Eskiler üç beş kuruşu bir araya getirip hayır İçin Çeşme yapmaya büyük önem verirlerdi Karadeniz’de kemençe çalmayı öğrenmek isteyenlere Kemençe hocaları çok iyi kemençe çalabilmek için hayır olarak yapılan Çeşme’lerin su oluklarını kırmalarını tavsiye etmeleri be kadar yanlış ve üzücü

Hayır olarak Çeşme yapmak teşvik edilmiş ünlü İslam Halife’si Harun reşidin eşinin Mekke’ye hacılar İçin taş kemerlerle su getirmesi önemlidir 96 yaşındaki annem Emine kendi adına yapmamızı vasiyet ettiği Çeşme’yi Ağbim ve kardeşlerimle. Espiye akkunduz yaylasına yapıp annemin kendi adının yazıldığı Çeşme’sinden su içtiğinde yaşadığı mutluluğu unutmam mümkün değil keşke babam Mustafa. ve halam Fadime kendileri için Espiye yalak oba yaylasına yaptığımız Çeşme’yi görebilselerdi

Osmanlı döneminde İstanbul’da yapılan Çeşme’ler Türkislam mimarisinin ihtişamını yansıtır insana göz. ve gönül ziyafeti sunardı

Terkos gölünden İstanbul’a su gelince belediye su dan para kazanmak İçin her biri birer sanat harikası

Çeşme’lerin suyunu kesip o güzel Çeşme’leri yıkılmaya terk etmişti

70 Yıllık Çeşme’ye su bağlama mutluluğu

Değerli okurlarım benimde bir Çeşme’m var o Çeşme’yi ben yapmadım o Çeşme adeta bir tarih ve medeniyet abidesi 1953 yılında bu gün adı çokdan unutulan Kısaca. Y S E. Yani. Yol. Su ve elektrik idaresi olarak çok büyük hizmet veren devlet kurumumuz Ankara. Nallıhan.ın bu günkü adı Yeşil. Yurt olan. Tarihi. Haremi köyüne 1953 yılında kesme taşdan köy Çeşme’si yapmış evlere su bağlanınca Çeşme terk edilmiş Yapımı üzerinden 70 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen sağlam Dim dik bir abide gibi ayakta Köy Muhtarı ile görüşüp masrafını ödeyerek bu Çeşme’nin bakımını yapıp suyunu akıttık.

Suyun çelmenin musluğundan akışını görmek gerçekten muhteşem

köy halkı ile birlikte çam ormanları içinden gelen buz gibi suyu kana kana içip. Bu gün unutulan devletimizin. YSE gibi kurumları başta olmak üzere millete gerçek anlamda hizmet verip. Ebediyete giden devlet yetkililerine ve Çeşme yaparak hayır hizmeti yapanların ruhlarına Fatiha okuduk

Çelme deyip geçmeyelim

Çeşme’den bir tas su içip

Tarihe vefa borcumuzu ödeyelim