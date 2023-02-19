TDED Genel Başkanı Erdem'den





Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ilk gününden itibaren yardım seferberliğinin devlet öncülüğünde ve rehberliğinde sürüldüğü belirtti.

Bölgede, gelişmiş ülkelerin dahi üstesinden gelmekte zorlanacağı dünya karasal deprem tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığına işaret eden Erdem, şöyle devam etti:

"Devlet birimleri başta olmak üzere, arama kurtarma ekipleri, sağlık kurumları ve hayati ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olan yardım kuruluşları ilk günden bu yana yaraları sarmaya, geleceğimiz için umut vermeye devam ediyor. Bu kadar büyük acıyı yaşarken, yurt dışından gelen yardımlar ve arama kurtarma ekipleri yüreğimize su serpti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere 70'i aşkın ülkeden yardım ulaştı ve onlarca ülkeden gelen kurtarma ekipleri umutlar tükeninceye kadar mücadele etti. Bu acı günlerin bizi yan yana getirdiğine, insani dayanışmanın dost, düşman ayırmadığına, bütün düşmanlıkları unutturduğuna şahit olduk. Acı ve üzüntüyü paylaştık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız."

Milletin seferberliğini baltalayacak, yardımı engelleyecek hiçbir girişime müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdem, "Millet olma şuurunu sonuna kadar hissettiğimiz bir zamanda buna gölge düşürecek suni kargaşa ve asılsız iddialarla kamuoyunu oyalayanlara vereceğimiz cevap, 'hepimiz devletiz' olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yardım seferberliğinde tek yürek olduğunu aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Ticari kuruluşlarımız, bankalarımız ve bu ülkenin fedakâr her ferdinden cömert yardımlar yağdı. İnanıyorum ki bu yardım seferberliği devam ettiği sürece, bölge kısa zamanda refah günlerine geri dönecek, imrenilecek alt ve üstyapıya kavuşacaktır. O zamana kadar hepimiz üzerimize düşen görevleri yaparak birlik ve beraberliği bozacak açıklama ve girişimlerden sakınarak genç nesillere umutlu yarınlar inşa edeceğiz. Depremzedelerin çıkar gözetmeden ve ayrımcılığa tabi tutmadan yardımına koşan, tedavileri ve hayati ihtiyaçlarıyla ilgilenen, morallerini yükseltmek ve geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmak için maddi ve manevi desteğini esirgemeyen devlet ve sivil toplum kuruluşlarımıza, toplu ve ferdi gayretlerini esirgemeyen tüm insanlara ve insanlık ailesine müteşekkiriz. Allah hepsinden razı olsun."





Kaynak: AA



