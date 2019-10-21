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Tek başına yaşıyor; yüzde 99 engelli

Yüzde 99 engelli raporu olan Mahmut Oruç(55) adında ki kimsesi olmayan vatandaş; hayırsever insanların kendisine uzatacağı yardım elini bekliyor

Tek başına yaşıyor; yüzde 99 engelli

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:40

Hiç kimsesi olmayan ve yalnız başına Esentepe Mahallesi Akbaş Sokak No:25 adresinde ikamet eden 20 senedir diyaliz hastası olan yüzde 99 özürlü raporu bulunan Mahmut Oruç isimli vatandaş, hayır sever insanların kendisine uzatacağı yardım elini bekliyor. Malulen emekli olan ancak, emekli parasına haciz geldiği için sıkıntılı günler geçiren kimsesiz vatandaşın evinde; yiyecek hiç bir şeyi yok. Elektrik parasını üç aydır yatıramayan vatandaş; elektrik sayacının üzerine ' ben diyaliz hastasıyım. Elektriğimi keserseniz; evde kullandığım cihaz çalışmaz; krize girerim, hayatımı kaybedebilirim' diye yazan vatandaş, zor ve perişan durumda olduğunu söyledi.

 Evinin kirasını, elektriğini  ödeyemediğini belirten Mahmut Oruç,  kendisine ait üç tekerlekli akülü aracının arıza yapması nedeniyle dışarıya çıkamadığını bildirdi. Hayırsever insanlardan kendisine bir akülü araç almasını isteyen Mahmut Oruç, 'Aracım olursa; hiç değilse dışarı çıkarım. Şu anda eve mahkum oldum. Çok perişan durumdayım. Yiyecek ekmeğim dahi yok. Hayırsever insanlardan destek istiyorum. Yüzde 99 oranında özürlüyüm. Aynı zamanda evde diyaliz makinesine bağlı yaşıyorum"dedi.





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