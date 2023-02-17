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Tek katlı ev alev topuna döndü

- Yangın sırasında elektrik telleri patladı

Tek katlı ev alev topuna döndü

17 Şubat 2023 Cuma 13:49

 Çayırova ilçesinde tek katlı bir ev alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonunda söndürdü.   
  Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının hızlıca büyümesiyle birlikte ev bir anda alev topuna döndü. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. İtfaiye ekipleri, yangını yoğun uğraşların ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında evin üzerinde bulunan elektrik tellerinde patlamalar meydana geldi. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
 


İHA
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