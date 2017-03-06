Terör 16 Nisan'da Bitecek !

Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl’de yaptığı konuşmada “Bu topraklar üzerinde hiçbir kimsenin, hiçbir etnik grubun diğerine üstünlüğü olamaz. FETÖ’nün itleri de, kendisi de hesap verecek. Bu ülkenin, bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır” dedi. Yıldırım “Tünelin ucunda ışık göründü. Teröre büyük darbe vurduk, artık can çekişiyorlar. 16 Nisan’dan sonra size söz veriyorum, bu örgüt bitecek” dedi.

Yıldırım, referandum mitingleri kapsamında dün Bingöl ve Muş’ta halka hitap etti. Bingöl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda konuşan Yıldırım, Bingöl’ün 1982 darbe anayasasının halk oylamasında en fazla ‘hayır’ oyunu vererek darbeye karşı dik duruşunu gösteren illerin başında geldiğini söyledi. Yıldırım, “Bingöl 2010’da bizim yaptığımız anayasa değişikliği oylamasında yüzde 95 ‘evet’ oyu verdi. İşte gün geldi çattı, darbe kalıntılarından bu anayasayı temizleme görevi yine Bingöllülere düştü” diye konuştu.

‘Darbe dönemi bitti’

15 Temmuz’da alçak FETÖ teröristlerinin bütün gücüyle üzerlerine geldiğini ifade eden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Millet bunu unutmaz, hele hele Bingöl hiç unutmaz. Artık Türkiye’de darbeler dönemi bitmiştir... Bu ülke kolay kurulmadı. İstiklal Savaşı’nda Türk’ü, Kürt’ü, Bingöl’ün Zazaları, aslanları, Çerkez, Arap, Roman bir olduk, omuz omuza verdik, savaşı kazandık, cumhuriyeti birlikte kurduk. Öyle asker kılığına girmiş üç beş haine bu ülkeyi bırakacak göz var mı bizde? Bu topraklar üzerinde hiçbir kimsenin, hiçbir etnik grubun diğerine üstünlüğü olamaz. FETO’nun itleri de kendisi de hesap verecek. Bu ülkenin, bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Zazalar başımızın tacıdır, Kürtler başımızın tacıdır, Türkler başımızın tacıdır, Araplar, Romanlar, Türkmenler, ne kadar etnik grubumuz varsa başımızın tacıdır.”

Herkesin barış, özgürlük içinde kendi geleneklerini yaşayacağını, dilini konuşacağını ve ibadetini yapacağını vurgulayan Yıldırım, “İnkar politikalarını elimizin tersiyle ittik, kardeşliğimizi güçlendirmek için tarihi adımlar attık. Demokrasimizi geliştirdik, yasakları, kısıtlamaları tek tek kaldırdık. Bu ülkenin bütün vatandaşlarını birinci sınıf vatandaş kabul ettik. Teröre karşı amansız mücadele verdik. Türk ile Kürt arasına girmeye çalışan bu alçak PKK’ya karşı amansız mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Bingöllüler emin olsun, bütün dünya bilsin ki Türk, Zaza, Kürt, Laz bizim, Kürtçe, Zazaca, Türkçe de bizim. Doğu, batı, İzmir bizim, Bingöl bizim. Biz birlikte Türkiye’yiz, kardeşiz” dedi.

‘Işık göründü’

“Bu ülkeye kimse zarar veremez” diyen Yıldırım “Tünelin ucunda ışık göründü. Teröre büyük darbe vurduk, artık can çekişiyorlar. 16 Nisan’dan sonra size söz veriyorum, bu örgüt bitecek. Bu milletin düşmanı katiller, Kandil’deki sözde ağa babaları ne diyorlar? Burayı dikkatli dinleyin. Kandil’dekiler diyor ki ‘Sandıktan evet çıkarsa, biz biteceğiz’. Biteceksiniz, korkunun ecele faydası yok, Allah’ın izniyle sandıktan ‘evet’ çıkacak FETO da PKK da DEAŞ da bitecek” dedi.

‘CHP-HDP ahbap çavuş’

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeni sisteme CHP karşı çıkıyor, başka kim karşı çıkıyor? HDP karşı çıkıyor. Bunlar ahbap-çavuş ilişkisi. Bunlar, kara tren solcusu. Ülkeye hızlı tren gelmiş, uçakla yolculuk yaygınlaşmış, havayolu halkın yolu olmuş, bölünmüş yollar Türkiye’nin her köşesine ulaşmış. Bunlar hala kara trende kalmış. CHP karşı, HDP karşı ama yetmedi şimdi FETO da karşı, PKK da karşı, DEAŞ da karşı. Şimdi bazı ülkeler de karşı çıkmaya başladılar. Ne yaparsa yapsınlar, buradan Bingöl Meydanı’ndan sesleniyorum. Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşünü asla ve asla durduramayacaklar.”



AA