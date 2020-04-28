TIR Parkında Çalışmalar BaşkanIn Takibinde

Hummalı çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün takibinde. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Marmara Nakliyeciler Terminali içerisinde yapımı süren 2. Etap TIR parkında incelemelerde bulundu. Asfalt serim, kaldırım, parke ve bordür imalat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu TIR parkının 2. etabını başkan yardımcıları Selamet Güner ve Yusuf Burkut ile birlikte ziyaret eden Başkan Büyükgöz bilgi aldı. Yaklaşık 100 TIR’a park olanağı sağlanacak Marmara Nakliyeciler Terminali 2. Etap TIR parkında sona gelinen çalışmaların hızla tamamlanacağı bilgisini veren Başkan Büyükgöz, “Başta İstanbul ve diğer büyük illerin ihtiyaçlarının üretim yerlerinden taşınması ve ulaştırılmasında önemli bir paya sahip olan lojistik araçlarının güvenli şekilde park edeceği ve şoför kardeşlerimizin yararlandığı Marmara Nakliyeciler Terminalimizde başlattığımız iyileştirmeler sürüyor. Bu kapsamda 2. Etap TIR parkımızın kalan kısmını da en kısa sürede tamamlayarak şoför kardeşlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.









