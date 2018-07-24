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Toltar’dan Basın Bayramı mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli’de görev yapan yerel ve ulusal tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Toltar'dan Basın Bayramı mesajı

24 Temmuz 2018 Salı 11:47

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Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Milletin sesi ve vicdanı olan gazetecilik mesleğinin teknolojik gelişmelerle birlikte farklı boyutlar kazandığını ifade eden Başkan Toltar, gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icrasıyla birlikte zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu söyledi. Fedakârlık gösterilen en hareketli mesleklerden birisi olan gazeteciliğin teknolojik gelişmelerle birlikte ilerleme ve gelişme gösterdiğini belirten Başkan Toltar, "Yazılı, görsel ve işitsel medya ile teknolojik gelişmelerle ilerleme kaydeden internet gazeteciliği ve sosyal medya ile farklı bir boyut kazanmış gazetecilik mesleğinin icrası, bir o kadar önem kazanmıştır. Belediye olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın halka duyurulmasında, etkin bir rol üstlenen demokrasinin koruyucusu basın mensuplarımızın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, internet gazetesi ve televizyon çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyor, vefat etmiş tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

 

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