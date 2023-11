Tongar’dan Anne Ve Babalara Önemli Tavsiyeler

Çayırova 4. Kitap Günleri’nin dokuzuncu gününde Yazar Hatice Kübra Tongar, Çayırovalı kitapseverlerle buluştu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Bir kitap fuarının daha sonlarına maksadına ulaşmış bir şekilde geldik. Bizim kitap günleri kapsamında yaptığımız etkinliğin birçok sebebi var. İlk önce 2019 yılında gerçekleştirdik. Kitap fuarımızın ilkini gerçekleştirdiğimizde acaba nasıl olacak, ilgi duyulacak mı endişelerimiz vardı. Daha ilk sene düzenlediğimiz kitap fuarına yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. En son geçtiğimiz sene bu sayıyı biz iki katına çıkardık. Bu sene de sayı her geçen gün artıyor. Bu Çayırova’da yaşayan kardeşlerimizin kitap okuma konusunda hassas olduğunu gösteriyor.

“BİZLERE AYRI BİR UFUK AÇIYORLAR”

Her defasında birbirinden değerli yazarlarımızı davet ediyoruz ve söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bize ayrı bir ufuk açıyorlar. Hanımefendiler özellikle ilgi gösteriyor. Biz araştırmak ve okumakla mükellefiz. Kitap fuarlarını önemsiyoruz. Şehri imar ederken, neslin ihyası çok önemli. Biz gençlerimize ne verirsek, çocuklarımız ve gençlerimiz de onu yansıtıyor. Bulunduğumuz binanın üst katında 2 bin 500 metrekare kitap kahve yaptık. Akse’de bir kitap kahve açtık. Hatice hanım sağolsun bizi kırmadı bugün buraya geldi.

“BİRÇOK SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Bizim birçok sorumluluğumuz var. Rabbimize hamd olsun bizi Müslüman yarattı. Peşinden bir lütufta daha bulundu ve bizi bu güzel coğrafyada Türkiye’de yarattı. Gazze’de yavrularımız katlediliyor, zulüm var. Sorumlu olduğumuz kişileri bilgilendirmemiz gerekiyor. Dua edeceğiz, fiili olarak mücadele edeceğiz ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Bizim başımızda yapılması gerekenleri yapan bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze’de yaşananlarla alakalı yapılması gerekenden fazlasını yapıyor. Biz neredeyiz, neyiz, kimiz, hayata nasıl bakmalıyız, kültürel kodlarımızın muhafazası için bu programları çok önemsiyoruz. Biz belediyesiyle, eğitim öğretim kurumlarıyla, ailesiyle her zaman dertlenmeliyiz. Sizin buraya gelmeniz dertli olduğunuzu gösteriyor. 4. Kitap Günleri’ne halkımız kendisi sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZA HAYAT AMACI OLARAK NE KOYUYORUZ”

Çiftçi’nin akabinde kendisini dinlemeye gelen Çayırovalılara hitap eden Hatice Kübra Tongar, “Gazze’deki çocukların bir ülküsü var ve o küçücük yaşta o bilinçle büyümüşler. Bizim çocuklarımızın bir ülküsü var mı? Biz onların önüne hayat amacı olarak ne koyuyoruz. Yeni meslekler artık ortaya çıkıyor. Youtuber olmak artık gençler için bir meslek haline geldi. Dijital bir çağdayız ve bu mecralar kullanılıyor. Bu mecralarda hayır bir içerik üretiyor olmak hayırlı bir şey olabilir. Ama gençlere soruyorum para kazanalım da ne içerik üretirsek üretelim diyorlar. Amaç para olunca saçma sapan içerikler ortaya çıktığını görebiliyoruz. Gençlere ülkü vermek, hayatın amacını vermek çok önemli. Ben niye yaşıyorum sorusunun bir cevabı olacak. Herkes kendi becerisi doğrultusunda ne yaptım ben diyebileceği bir konusu olmalı.

“PARANIN AMAÇ DEĞİL ARAÇ OLDUĞUNU ÖĞRETELİM”

Para kazanmanın amaç değil, araç olduğunu çocuklarımıza öğretelim. Herkes hakkıyla zekat verse fakir diye bir şey kalmayacak. Önemli olan zenginliği hayra kullanmak. Müslüman zengin olunca paylaşıyor. Bu ülküyle çocuklarımızı yetiştirdiğimizde bambaşka bir Türkiye ve bambaşka bir dünya göreceğiz. Her biriniz ne olur kendinizin değerinizin farkında olun. Dünyanın geleceğini, Türkiye’nin geleceğini yetiştirdiğinizin farkında olun. Sizin yetiştirdiğiniz tek bir çocuk, belki de ülkenin kaderini değiştirecek.

“BU ÇAĞIN EN ÖNEMLİ İHTİYACI ÇOCUKLARIMIZLA İLİŞKİMİZ”

Bu çağın en önemli ihtiyacı çocuklarımızla ilişki kurmak. Şu söyleşiyi dijital ortamdan yapsaydık bu enerji olur muydu? Burada enerjiyi sağlamamızın sebebi göz göze bir iletişim içerisinde olmamız. Pek çoğumuz hayat koşturmacasının içerisinde çocuklarla göz göze geleceğimiz anları kaçırıyoruz. Çocuklarımıza yük gözüyle bakmamamız gerekiyor. İşin başı sağlıklı ilişki için canı gönülden vakit harcamakta. Çocukla iletişimde olduğunuz her an nitelikli bir zamandır. Keyif almadığınız her zaman çocuk bunu anlıyor ve o anlar nitelikli olmaktan çıkıyor.

“TEKNOLOJİ İLETİŞİMİ ELİMİZDEN ALABİLİYOR”

Teknoloji hayatımızda iletişimi elimizden alabiliyor. Günde hiçbir işimiz yokken, 80 ila 100 arası telefonu elimize alıyormuşuz. İş böyle olunca da sağlıklı bir ilişki kuramıyoruz. Doğurmuş olmak bir çocukla anne çocuk ilişkisi kurmaya nasip olmuyor. Doyurmuş olmak bir çocukla baba çocuk ilişkisi kurmaya nasip olmuyor. Annenin hayatta olması çocuğuyla ilişki kurmasına yetmiyor, gayret göstermek gerekiyor. Anne babalar olarak, çocuklarımızın hayatlarındayız ama gerçekten hayatta mıyız bunu sorgulamamız lazım. Gerçekten iyi bir anne miyim, iyi bir baba mıyım diye anlamak isterseniz, bugün ölseniz çocuğumla şunu yapardık diyebildiğiniz bir şey olsun elinizde.

“ÇOCUĞUMUZUN DİLİNİ KUŞANMAMIZ LAZIM”

Bugün çocuklarımızı cinsiyetsizleştirmek üzerine bir şeyler çıkıyor. Çocuklarımız büyüdükçe her anlarını kontrol edemiyoruz. Eğer bir ilişkiniz ve iletişiminiz varsa, bu tarz şeylere maruz kalsa da bunları engelleyebiliyorsunuz. Bugün niyet edelim ki çocuklarımızın dünyasına girebilmek için onların dilini kuşanmak lazım. Çocuğun dili de oyundur. Çocukla kurduğumuz dil çok saygın olacak. Nasıl yetişkin dünyasında saygın olmaya çalışıyorsak, aynı dili eşimiz ve çocuklarımızla kurmamız gerektiğinin farkına varmalıyız. En hoyrat halimizi çocuklarımıza ve ailemize gösteriyoruz. Ne olur elimizdeki nimete şükredelim ve çocuğumuzu başkalarıyla kıyaslamayalım. Hiç kimse başkalarıyla kıyaslanarak motive olmaz. Çocuklarımızı özellikle de eğitim alanında başkalarıyla kıyaslamayın.” Konuşma sonunda Yazar Hatice Kübra Tongar, sevenlerinin ve okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla fotoğraf çektirdi.