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Trabzon Beşköylüler Derneğinden Tarihi Piknik

Gebzede Trabzon Beşköylüler derneği 12 haziranda piknik yapacak.Pikniğin büyük ilgi görmesi bekleniyor

Trabzon Beşköylüler Derneğinden Tarihi Piknik

02 Haziran 2022 Perşembe 07:58


12 Hazıranda Gebze’de Beşköylüler buluşuyor.Pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen Beşköylüler 12 Hazıran 2022 Pazar günü piknikte buluşuyor.Gebzede ve cevre illerde bulunan Beşköylülerin heyecanla beklediği bu buluşmada sunuculuğunu Murat KUT’un yapacağı piknikte Beşköylü Adem , Aşık Süleyman, Emre GÖKSAL, Nurettin KAHVECİ , İlhan YÜCE ve Fatih AYYILDIZ yer alacak.Sanatçıların katılımı ile birlik ve beraberliğin şölene dönüşeceğini beklediklerini ifade ettiler. Gebze Trabzon Beşköylüler dernek yönetimi Türkiye’nin hemen her yerinde bulunan tüm Beşköylüleri Gebze Pikniğine davet ediyor.Gebze Trabzon Beşköylüler dernek yönetimi Gebze’de bulunan hemşehrilerini iş yerlerinde ziyaret ederek davet ettiler. Pikniğe herkesi beklediklerini dile getirdiler.


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Anahtar Kelimeler
GebzeHalil BulutPiknikTrabzon Beşköylüler DerneğiTrabzonlular Derneği
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