TRABZONLULAR DERNEĞİ BAŞKANI KADIOĞLUNUN ARDINDAN

Kovid salgını ve korona vebasından sonra kalp krizi beyin kanaması pıhtı atması ve felçler arttı. Son yıllarda bir çok insanımız genç yaşta vefat ettiler. Gebze'de iz bırakan heyecanlı iş insanı ve gönül adamı Trabzonlular derneği Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu pıhtı atması sonucu vefat etmesi korona vebasında yapılan aşı ve içirilen 8 er adetlik sıtma hapını yeniden gündeme getirdi.

GEBZE BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

Trabzonlular Dernek Başkanı Kadıoğlu’nun vefatı büyük üzüntü yarattı. Gebze Trabzonlular Dernek Başkanımız, Gebze’nin değerli iş insanı Halil İbrahim Kadıoğlu hakkın rahmetine kavuştu. Dernek çalışmaları ve renkli kişiliği ile takdir edilen Kadıoğlu’nun vefatı üzüntü ile karşılandı. Cenazesi; 04 Şubat 2023 Cumartesi günü ikindi namazına mütakip Gebze Mustafapaşa camiinden kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA YER ALAN YAZIM

Merhum'a Allahtan rahmet ve kederli ailesine Trabzon Derneği camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Makam ve mekanı cennet olsun.

KADIOĞLUNUN CENAZE NAMAZINI www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINLADI

Gebze Trabzonlular Dernek başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu'nun çoban Mustafa paşa camisinde kılınan cenaze namazı canlı yayınlandı.

CENAZE NAMAZINA BÜYÜK KATILIM

Gebze tarihi çoban Mustafa Paşa camisinde kalabalık bir cemaatle kılınan Trabzonlular derneği Başkanı merhum Halil İbrahim Kadıoğlu’nun cenazesine çok sayıda yetkili yönetici ve vatandaş katıldı.

MERHUM KADIOĞLU 24 ŞUBAT TRABZONUN KURTULUŞU KUTLAMA VE ŞEHİTLERİ ANMA TOPLANTISI İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORDU

4 Şubat 2023 günü hakka yürüyen Trabzonlular derneği başkanı merhum Halil İbrahim Kadıoğlu Trabzon’un kurtuluşu İçin çalışma yapıyordu 20 gün önce telefonum çaldı arayan Halil İbrahim başkandı 24 Şubat’da hiç bir yere gitme. Trabzon ve doğu karadenizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayıp şehitler için kuran hatmi okutacağız sende Trabzon’un kurtuluş tarihi üzerine konuşma yapacaksın diye tembih etmiş görüşmek üzere telefonu kapatmıştık. Halil başkanın vefat haberini duyunca çok üzüldüm. Gebze gerçekten bir değerini kaybetti kendisine Allah cc dan tekrar rahmet diliyorum geçtiğimiz yıl Trabzon’un kurtuluşu İle ilgili yazdığım makalemin bir bölümü ile sizleri baş başa bırakıyorum. Bakın bir yıl önce ne yazmıştık birlikte okuyalım.

Fatih’i Anma Toplantısından Notlar

Trabzon’un Fetih’inin 561. düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Fatihin Gebze’de Vefatının 541. Yıl dönümü Kocaeli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Anısına 24 Şubat 2022 tarihinde Gebze Osman Hamdi kültür merkezinde düzenlenen anma toplantısı Mehter marşı ve kuran okunarak başladı. Fatih’i ve şehitleri anma toplantısınada Kaymakam Mustafa Güler. Büyükşehir Başkan vekili Yaşar Çakmak ve diğer yetkililer konuşma taptı hafızlar Kuran ziyafeti sunuldu.

GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN LİNKLERİ

Trabzon’un fatih tarafından 561 yıl önce 1461 yılında fethi Gebze’de mehter marşı ilahiler ve 541 kuran hatmi ile anıldı.

GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN YAPTI

Gebze gazetesinde belgeselcinin not defterinde yer alan makalemi tümünü okuyabilirsiniz.

FATİH SULTAN MEHMET GEBZE’DE VEFATININ 541. YILINDA 541 HATİMLE ANILDI

Gebze gazetesi ve Gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 2 Mart 2022 tarihli makalemizi sizlerle paylaşıyorum.

Gebze müftülüğü ve Trabzonlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen anma töreninde bizde Fatihin hayatı fethettiği gönül coğrafyası Fatihin vakıf medeniyetine verdiği önem konusunda konuşma yaptık. Kocaeli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ve kurtuluş savaşında Kocaeli gurup komutanlığı ve son kurşun anıtı İle ilgili bilgiler verdim.

FATİH SULTAN MEHMET HAN’IN GENÇLERE ROL MODEL HAYATINI İKTAV İLE BELGESELİ YAYINLADIK

FATİH’İ ANMA TOPLANTISINDAN NOTLAR

Gebze Gazetesi Canlı Yayın Linkleri

Trabzon’unun fatih tarafından 561 yıl önce 1461 yılında fethi Gebze’de mehter marşı ilahiler ve 541 kuran hatmi ile anıldı.

Gebze gazetesi canlı yayın yaptı

Anma Programına Kimler katıldı

Programa İzmir İl Müftüsü ve Gebze Eski Müftüsü Şükrü Balkan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Belediye Eski Başkanı Adnan Köşker, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, İyi Parti Gebze İlçe Başkanvekili Zafer Altıntaş, Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının yaptığı gösterileri izledim. Gösterinin ardından Ayasofya-i Kebir Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kuran-ı Keri tilaveti ile devam edildi. Ardından Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu bir konuşma yaparak, “Bu akşam buraya gelerek bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Trabzonlular dernekleri olarak organize ettiğimiz bu programda kutluyoruz. Fatih Sultan’ın fethettiği Trabzon’dan Kocaeli’ne selam olsun. Bu gecenin gerçekleşmesinde bizlere desteğini esirgemeyen başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a ve Gebze Belediyesi Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz de teşekkür ediyorum. Yıllardır yaptığımız gibi bu fetih programında birbirinden değerli hocalarımız Kuran-ı Kerim okuyacak. Trabzonlular dernekleri olarak bundan sonra da etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

“ŞEHİT KANLARIYLA SULANMIŞTIR”

Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu’nun konuşmasından sonra Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Selamet Güner ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da birer selamlama konuşması yaptılar. Programda son olarak bir konuşma yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Bugün çok önemli günü anmak üzere bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Her karış toprağımız şehit kanlarıyla sulanmıştır. Trabzon da tarihi her döneminde fedakârca mücadele etmiş bir coğrafyadır. Fatih sultan Mehmet her fethettiği yerde özgür bir yönetim şekli sergilemiştir. Geceyi tertip edenlere teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Fatih Cami İmam Hatibi Metin Çakar, Şişli Mecidiyeköy Merkez Cami İmam Hatibi Ali Derman, Çoban Mustafa Paşa Cami İmam Hatibi Adem Akbaş ve Mehmet Güneş Kuran-ı Kerim okumasını dinledim. (www.gebzegazetesi.com)