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Trabzonlular, şehitleri unutmadı

Gebze Trabzonlular Derneği, şehitlerimiz için mevlit okuttu. Dernek lokalinde gerçekleşen programa; Gebze İlçe Müftüsü Şaban Apaydın’ın yanı sıra, çok sayıda kişi katıldı.

Trabzonlular, şehitleri unutmadı

05 Ocak 2017 Perşembe 22:15

Akşam ezanı sonrası düzenlenen programda; din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve kasideler okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının adından şehitlerin ruhları için, vatanın ve milletin birlik ve beraberliği ile terörün son bulması için dualar edildi.

MÜFTÜDEN TRABZONLULARA TEŞEKKÜR

Programa katılan Gebze İlçe Müftüsü Şaban Apaydın yaptığı konuşmada, şehitliğin Kur’an ve sünnetteki önemini anlattı. Birlik ve beraberliğinde önemine dikkat çeken Müftü Apaydın, böylesine bir programı düzenlediği için Gebze Trabzonlular Derneği yönetimine de teşekkür etti.

BU ÜLKEYİ KİMSE BÖLEMEYECEK

Gebze Trabzonlular Derneği olarak, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş ise, bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

HALEP’E YARDIM KAMPANYASI

Mevlit programı sonrası ise,  Gebze  Trabzonlular Dernek Başkanı Ahmet Köse, Deniz Feneri Derneği ile işbirliği ile düzenledikleri Halep’e yardım kampanyası ile ilgili bilgi verdi. Halep ile ilgili sinevizyon gösterisininde yapıldığı programda Ahmet Köse, “26 Aralık -11 Ocak tarihleri arasını kapsayan dönemde yardım kampanyası başlattık. Şuana kadar ciddi anlamda yardımlar topladık. Yardımları konvoy halinde Halep 12 Ocak tarihinde göndereceğiz. 11 Ocak tarihine kadar her türlü yardımları kabul ediyoruz. Herkesten bu anlamda destek bekliyoruz. “ şeklinde konuştu.  

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