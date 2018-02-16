Trabzonlular'dan CHP Ziyareti

Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, Yönetim kurulu üyeleri Neşe Köse, Ümit Kum, Abidin Ekşın, Yaşar Furuncu, Muharrem Küçük ile Maçkalılar Dernek Başkanı Coşkun Aydın, Gebze Beşköylüler Dernek Başkanı Yusuf Özkay CHP Gebze İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler.

Dernek Başkanı ve yöneticileri CHP ilçe başkanı Musa Yılmaz’a ilçe başkanlığına seçilmesi sonrası hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’da, yapılan ziyaretten dolayı dernek başkanlarına teşekkür etti, CHP’nin toplumun renklerini oluşturan dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla her zaman işbirliği içinde olacaklarını vurguladı.