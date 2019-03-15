Trafikte Öncelik Yayaların

2019 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Yayalara öncelik vermeyenlere yönelik trafik cezaları yüzde 100 arttırılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafikte sürücülerin yayalara karşı farkındalık yaratmak için özel yaya yollları tasarladı.



“ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN”

İçişleri Bakanlığı tarafından, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla hayata geçirilen düzenlemenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yaya yollarını yeniledi.

YOL ÖNCE YAYANIN



Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ilçede okul önlerinden başlayarak tüm yaya yollarını bakıma aldı. Okul önlerinde yapılan çalışmalar ile yaya yolları boyandı. Yaya yollarına ekstra araçların geldiği yönde insan figürleri olan “önce yaya” yazıları yazıldı. 12 ilçede okul önlerinde yapılan çalışmalar daha sonra il genelindeki hastane ve kavşaklarda yapılacak.