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Tuğgeneral Kazım Dalkıran’dan veda ziyareti

Başkan Karaosmanoğlu, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran’ı makamında ağırladı.

Tuğgeneral Kazım Dalkıran'dan veda ziyareti

17 Ağustos 2018 Cuma 13:04

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran’ı makamında ağırladı. EDOK Komutanının veda ziyaretinde Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’ndeki görev süresi boyunca karşılıklı iyi niyet, işbirliği ve verimli çalışmalardan dolayı Tuğgeneral Kazım Dalkıran’a teşekkür ederek ülkemize ve Kocaeli’mize katkılarınızdan dolayı, sizi ve emeklerinizi saygıyla hatırlayacağız” dedi

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