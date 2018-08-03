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Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırıldı

Ülkemizde Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla 1995 yılında ülke genelinde il ve ilçe merkezinde en az bir tüketici hakem heyeti kurulması ile birlikte ilimizdeki il ve ilçelerde kurulan hakem heyetleri geçen 23 yıllık sürede, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla önemli bir görev üstlenmiştir.

Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırıldı

03 Ağustos 2018 Cuma 14:18

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Bugün itibariye ülkemizde 81'i ilde ve  921'i ilçede olmak üzere toplam 1011 tüketici hakem heyeti faaliyet göstermektedir. Bakanlığımızca Tüketici Hakem Heyetlerinin, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları, çeşitlenen satın alma yöntemleri ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla, il merkezlerinde ya da yeniden merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirilmesi sonucunda mevcut 1011 tüketici hakem heyetinin yetki alanları, 01.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş olup, 211 Tüketici Hakem Heyetinin karar mercii olarak yetkilendirilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda İlimizde faaliyette bulunan İl ve İlçe tüketici hakem heyetleri aşağıda belirtilen şekilde yetkilendirilmiştir.

 

Yetkilendirilen (Karar Mercii) Tüketici Hakem Heyeti

Yetki Alanındaki İlçe

İzmit Tüketici Hakem Heyeti      (4.570 TL ye kadar)

İzmit, Kandıra, Kartepe

Gölcük Tüketici Hakem Heyeti  ( 4.570 TL ye kadar)

Gölcük , Başiskele, Karamürsel

Körfez Tüketici Hakem Heyeti   ( 4.570 TL ye kadar)

Körfez , Derince

Gebze Tüketici Hakem Heyeti    ( 4.570 TL ye kadar)

Gebze , Dilovası

Darıca Tüketici Hakem Heyeti   ( 4.570 TL ye kadar)

Darıca , Çayırova

İl Tüketici Hakem Heyeti           ( 4.570 – 6.860 TL arası)

Tüm İlçeler

 

Yetki ve görev alanındaki mevcut ilçe tüketici hakem heyetleri (Kandıra,Kartepe,Başiskele, Karamürsel, Derince, Dilovası, Çayırova )  31.12.2018 tarihine kadar faaliyetlerine devam edecek olup, bu tarihten itibaren görev ve yetkileri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erecektir. Bu Hakem Heyetlerine, 01.08.2018 tarihinden önce yapılmış olan başvurular hakkındaki tüm iş ve işlemler 31.12.2018 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. 01.08.2018 tarihinden itibaren yetki alanındaki İlçe Kaymakamlıkları (Kandıra,Kartepe,Başiskele, Karamürsel, Derince, Dilovası, Çayırova ) kendilerine yapılan başvuruları, görevli irtibat personeli vasıtası ile Tüketici Bilgi Sistemine (TÜBİS) kaydederek karara bağlanmak üzere yetkilendirilen tüketici hakem heyetlerine ileteceklerdir.

 

Görüldüğü üzere söz konusu düzenleme tüketici hakem heyetlerinin kapatılması anlamına gelmemektedir. Tüketicilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu çalışmayla, Hakem Heyetlerinde, erişilebilirlik, hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sunumu, personel ve kaynakların etkin kullanımı amaçlanmıştır. Ayrıca ihtisaslaşma ölçeğinden azami faydalanma ile birlikte  kaynak tasarrufu da sağlanmış olacaktır.

 

Tüketici ile satıcı ve sağlayıcılar, arasında 4.570,00 TL ye kadar olan uyuşmazlıklarda tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı Kaymakamlıkların bünyesindeki Hakem Heyetine, değeri 4.570,00 TL den 6.860,00 TL ye kadar olan uyuşmazlıklarda  ise Ticaret İl Müdürlüğü bünyesindeki İl Tüketici Hakem Heyetine başvurabilecektir.

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