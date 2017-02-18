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TÜMSİAD ÜYELERİYLE BİRADA

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi, üyeleriyle tanışma ve karşılıklı iş imkanlarını değerlendirme amacıyla 2017 yılında da birbirine yakın sektörleri dernek merkezinde bir araya getirmeye devam ediyor.

TÜMSİAD ÜYELERİYLE BİRADA

18 Şubat 2017 Cumartesi 16:01

 Düzenlenen tanışma kahvaltısı TÜMSİAD Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kuzu Bektaş tarafından organize edildi.
   TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, kahvaltı ve karşılıklı diyalog şeklinde yapılan bu toplantılarla TÜMSİAD üyelerinin birbirleriyle olan ticaret hacimlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Yönetim kurulu üyelerinin organize ettiği programlara mevcut üyelerinin yanı sıra, yeni üye adaylarının da davet edildiğini belirten Başkan Korkmaz, onların da TÜMSİAD ailesiyle tanışma fırsatı bulduklarını ifade etti. 

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