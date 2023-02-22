TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU OLARAK DEPREMİN VURDUĞU HATAYDAYIZ



Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetimi olarak depremin vurduğu Hatay Antakya ilçesini ziyaret edip Habibi Neccar camisi önünde

www.devrialem.tv

ve

www.gebzegazetesi.com

canlı yayın YAPTIK



TDGF Genel başkanı Menderes Demir ve genel Başkan vekili olarak şahsım Sivas radyo ve tv nin sahibi Ahmet Hasdemir ile birlikte gezerek depremzedelerle görüşüp belgesel çekimi yaptık yardımların devam etmesini istedik

