TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU OLARAK DEPREMİN VURDUĞU HATAYDAYIZ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetimi olarak depremin vurduğu Hatay Antakya ilçesini ziyaret edip Habibi Neccar camisi önünde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayın YAPTIK
TDGF Genel başkanı Menderes Demir ve genel Başkan vekili olarak şahsım Sivas radyo ve tv nin sahibi Ahmet Hasdemir ile birlikte gezerek depremzedelerle görüşüp belgesel çekimi yaptık yardımların devam etmesini istedik
https://fb.watch/iO3_QmxgB3/?mibextid=qC1gEa