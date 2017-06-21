Türk Eğitim Sen'den Ramazan Yardımı

Türk Eğitim Sen Kocaeli 2 No'lu Şube Yönetiminin her yıl geleneksel olarak yerine getirdiği Ramazan yardımlarında bu yılki adresi, Darıca ilçemizdeki Suriye’den ülkemize göç eden Türkmen aileleri oldular. Şube yönetimi olarak hazırlanan 100 adet ramazan kumanyasını ihtiyaç sahibi Türkmen ailelerine ulaştırıldı. Şube Başkanı Mustafa KILIÇ yaptığı açıklamada “Bölgemizdeki sendika üyelerimize vermeyi planladığımız iftar yemeği yerine önceki yıllarda yurdumuzdaki Türkmen ailelere dernekler vasıtasıyla nakdi yardım yapmaktaydık. Ancak bu yıl Şube yönetimi olarak, ne iftar yemeği düzenlemeyi, ne de derneklere nakdi yardım yapmayı uygun gördük. Bunun yerine Darıca Kaymakamlığı vasıtasıyla tespit ettiğimiz Suriyeli Türkmen ailelerimize Ramazan boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak kumanya temin etmeyi kararlaştırdık. Bu sene de böylesine hayırlı bir hizmete imza attığımız için sendikamız adına mutluluk duymaktayız.” dedi.