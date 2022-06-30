TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

TÜİK tarafından yapılan hesaplamalara göre emekli aylıklarına yapılan altı aylık TÜFE artışı, çarşı-pazar fiyat artışlarının çok altında kaldığından, emeklilerimizin alım gücü giderek düşmektedir. Bu nedenle, emeklilerimizin alım gücündeki kayıpların giderilmesi için emekli aylıklarına “seyyanen zam” yapılmalıdır.