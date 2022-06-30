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TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu Toplantısı, 27 Haziran 2022 tarihinde Genel Merkez Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiş; ülkenin ve emeklilerimizin sorunları ve çözümleri üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

30 Haziran 2022 Perşembe 17:24

2021 yılı son çeyreğinden itibaren yeni ekonomik programla birlikte döviz kurları ve enflasyonda yaşanan yüksek artışlar, topluma hayat pahalılığı olarak yansımıştır. Bu süreçte, emeklilerimiz zorunlu harcamalarını ödemekte güçlük çektiğinden emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasını talep eden Başkanlar Kurulumuz, "2.500 TL aylık ödemesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması için Hükümete çağrıda bulunmuştur."

Memur, işçi ve esnaf emeklileri arasında eşitliğin sağlanması için intibakın yapılmasının önemine dikkat çeken Başkanlar Kurulumuz, 2022 Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 25,47 zam uygulanırken, memur emeklilerine yüzde 30,95 artış yapıldığından, 2022 Temmuz ayında emekli zamlarında da eşitliğin sağlanmasını istedi.

Başkanlar Kurulumuzda yapılan değerlendirmeler sonucunda taleplerimiz şu şekilde sıralanmıştır.

  • TÜİK tarafından yapılan hesaplamalara göre emekli aylıklarına yapılan altı aylık TÜFE artışı, çarşı-pazar fiyat artışlarının çok altında kaldığından, emeklilerimizin alım gücü giderek düşmektedir. Bu nedenle, emeklilerimizin alım gücündeki kayıpların giderilmesi için emekli aylıklarına seyyanen zam” yapılmalıdır.
  • SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine altı aylık TÜFE artışı uygulanırken, memur emeklilerine kamu toplu sözleşmelerine göre artış yapılmaktadır. Emeklilerimize bir bütün olarak bakılmalı ve asgari emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir.
  • Emeklilere sendika hakkı tanınmalıdır. Emekliler arasında ayrım yapılmadan, kamu toplu sözleşmesiyle elde edilen haklar eşit bir şekilde uygulanmalıdır.
  • Emekli aylığı hesaplamalarında karma sisteme son verilmeli; güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranlarında iyileştirmeler yapılmalıdır. 2000 sonrası emeklilerin intibakının yapılması için GÖSTERGE SİSTEMİ'ne dönülmeli, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olan emeklilerin aylıkları da eşit olmalıdır.
  • Dini bayramlarda emeklilerimize ödenen ikramiyenin günümüzde değeri kalmadığından, asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir.
  • Emeklilerimizin elektrik, doğalgaz ve su harcamalarından vergi alınmamalıdır.
  • Vergi iadesi karşılığı ödenen ek ödeme oranı olan yüzde 4-5, tek bir oran olarak yüzde 10’a yükseltilmelidir.
  • Emeklilerimizden hiçbir ad altında sağlık hizmetlerinde katkı payı alınmamalıdır.
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