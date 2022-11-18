TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİNİN VEFASIZLIĞI
DARICA KAYMAKAMLIĞI İLE BAYRAMOĞLUNDA YAPILACAK HUZUREVİ TOPLANTISI ve DARICA DA 30 YIL ÖNCE YAPILAN GAZETECİLER CEMİYETİ HUZUR EVİNİN ACIKLI HİKAYESİ
Gebze bölgesinin önemli ihtiyaçlarından olan yaşlı bakım merkezleri,huzurevleri ve yaşlı bakım hastaneleri konusunda yeteri kadar çalışma yok .
Bu konuda yıllardan beri mücadele veriyorum.
Dün Darıca kaymakamlığında yapılması planlanan huzur evi ile ilgili toplantıya iştirak ettim.Bu gün yıkılıp yok olmuş Türkiye gazeteciler cemiyetinin efsane genel başkanı merhum Nezih Demirkent in girişimi ile 35 yıl önce yapılan Darıca huzur evini hatırladı. Darıca huzur evi çok güzel hizmetler verdi.Bu huzur evinin yapılmasında azda olsa katkımız okduğu için mutluyum.
https://www.tgc.org.tr/kurumsal/huzur-evi.html
GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUR EVİ NASIL YAPILMIŞTI
Türkiye gazeteciler cemiyeti tarafından Darıca’ya yapılan huzurevi ile ilgili hatıralarımı düşündüm bugün yıkılan huzur evi ile ilgili yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3388&t=makale
TOPLANTI İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2437666416387951&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
GAZETECİLER CEMİYETİNİN HUZUR EVİ AYIBI
Evet gazeteciler cemiyeti bir huzur evine bile sahip çıkmadı çok yazık bu ayıp onlara yeter ve artar.
Gebze huzur evi yaptırma derneği tarafından Darıca bayramoğluna yapılacak huzur evi konusunda 17 Kasım 2022 de Darıca kaymakamlığında önemli bir toplantıya katıldık.
Toplantı ile ilgili Darıca kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=633945241761054&id=100054367526632
YIKILIP YOK OLAN GAZETECİLER CEMÖYETİ DARICA HUZUR EVİ İLE İLGİLİ TGC SAYFASINDA YER ALAN YAZI
https://www.tgc.org.tr/kurumsal/huzur-evi.html
TGC’nin Kocaeli Darıca kıyılarında yaptırdığı SOSYAL HİZMET VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GAZETECİLER CEMİYETİ HİKMET MEMDUH HUZUREVİ 29 Temmuz 1993 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hizmete açıldı.
Gazeteci Beria Kızılağaç, işadamı Şükrü Taşdelen ve Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinden sağlanan arsa sağlanan bağışlarla 3500 metrekarelik bir alana işadamı ve o dönem gazete sahibi olan Mehmet Ali Yılmaz’ın katkıları ile Tek-Art firmasınca inşa edildi.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından işletilen tesiste 22 yatak odası, dinlenme ve oyun alanları ile jimnastik salonları bulunuyor. Huzurevinin belli bir yatak kapasitesi Cemiyet üyelerine tahsis edilmiştir.(kaynak TGC İnternet sayfası )