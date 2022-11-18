TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİNİN VEFASIZLIĞI



Gebze bölgesinin önemli ihtiyaçlarından olan yaşlı bakım merkezleri,huzurevleri ve yaşlı bakım hastaneleri konusunda yeteri kadar çalışma yok .

Bu konuda yıllardan beri mücadele veriyorum.

Dün Darıca kaymakamlığında yapılması planlanan huzur evi ile ilgili toplantıya iştirak ettim.Bu gün yıkılıp yok olmuş Türkiye gazeteciler cemiyetinin efsane genel başkanı merhum Nezih Demirkent in girişimi ile 35 yıl önce yapılan Darıca huzur evini hatırladı. Darıca huzur evi çok güzel hizmetler verdi.Bu huzur evinin yapılmasında azda olsa katkımız okduğu için mutluyum.





GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUR EVİ NASIL YAPILMIŞTI



Türkiye gazeteciler cemiyeti tarafından Darıca’ya yapılan huzurevi ile ilgili hatıralarımı düşündüm bugün yıkılan huzur evi ile ilgili yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum



TOPLANTI İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM





GAZETECİLER CEMİYETİNİN HUZUR EVİ AYIBI

Evet gazeteciler cemiyeti bir huzur evine bile sahip çıkmadı çok yazık bu ayıp onlara yeter ve artar.



Gebze huzur evi yaptırma derneği tarafından Darıca bayramoğluna yapılacak huzur evi konusunda 17 Kasım 2022 de Darıca kaymakamlığında önemli bir toplantıya katıldık.



Toplantı ile ilgili Darıca kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı







YIKILIP YOK OLAN GAZETECİLER CEMÖYETİ DARICA HUZUR EVİ İLE İLGİLİ TGC SAYFASINDA YER ALAN YAZI

