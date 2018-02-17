Türkiye Cumhuriyeti devleti beka mücadelesi veriyor. Deyim yerindeyse ölüm kalım mücadelesi verdiğimiz bu dönemde içeride ve dışarıda ki dost ve düşman da kendisini belli ediyor. bugünler gelecekte çok tartışılıp konuşulacak. Tarihe adeta canlı şahitlik yapıyoruz.

Türkiye, Afrin harekâtını başlattığında bu köşede yazdığımnız yazı da “TÜRKİYE AFRİN HAREKATI’NI KAZANACAK, ADB KAYBEDECEK” başlığı şeklinde uzun bir makale kaleme almıştım. Gerçekten öyle olacak ve ABD bu savaşı kesinlikle kaybedecek. ABD kaybedeceğini anlayınca bin bir telaş ve paniğe kapıldı. Başta Trump’ın Güvenlik danışmanı olmak üzere Dış İşleri Bakanı ve Savunma Bakanı adeta Türkiye’ye diplomasi çıkarması yapıyorlar.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA DSİ,PLMASI SAVAŞI

Türkiye Afrin Harekatı’nda mücadele verirken, bir taraftan da diplomatik alanda çalışmalar yapıyor. Uzun bir aradan sonra Türkiye’nin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’ın Almanya’ya gitmesi, Almanya Başbakanı ile görüşmesi Türkiye’den Almanya’ya bir Zeytin Dalı uzatma şeklinde yorumlandı. Türkiye ile Almanya arasında ki gerginlikler önümüzde ki günlerde sona ereceğine inanıyorum.

Asıl Türkiye ile ABD arasında ki diplomasi savaşına dikkat çekmek istiyorum. Kim nasıl yorumlarsa yorumlasın. Afrin’de, Türkiye Başta ABD olmak üzere bölgede çıkarı olan devletlerle savaşıyor. Afrin harekatı gerçekten Türkiye’nin beka sorunu. Şehitlerimizin kanlarıyla bu mücadele devam ederken Türkiye ile arasında ki diplomasi savaşına dikkat çekmek istiyorum.

Türkiye’nin başarılı mücadelesine karşı ABD panikledi. Peş peşe diplomatik ziyaretler gerçekleştiriyor. Deyim yerindeyse Türkiye ile ABD arasında diplomasi savaşı sürdürülüyor. ABD Dış İşleri Bakanı Tilerson’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 3 saatten fazla görüşmesi, verilen mücadelenin boyutunu ve nasıl yürütüldüğünü göstermektedir.

ABD ile Türkiye arasında gerçekten tarihi günler yaşanıyor. Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci olarak tarihe not düşme adına Türkiye ile arasında gerçekleşen bu mücadelenin satır başlarını, yapılan görüşmeleri tarihe not düşüp zaman noterlik yapma adına sizlerle buradan paylaşmak istiyorum.

ERDOĞAN VE TİLLERSON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat Perşembe akşamı 19.40'ta başladı ve saat 22.55'te bitti. 3 saat 15 dakika süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin, "Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu. "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz, NATO müttefikimize saygı duyuyoruz, ama herkes DEAŞ'la mücadeleye odaklanmalı" diyen Nauert, İncirlik konusunda ise henüz Türkiye'nin bir sınırlama getirmediğini söyledi.

Beştepe'de gerçekleşen görüşmede başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı. Yapılan görüşmede Türkiye'nin tüm bu konularda öncelikleri ve beklentileri Tillerson'a açıkça iletildiği vurgulandı.

ABD SAVUNMA BAKANI’NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Brüksel’de NATO zirvesinde görüştü. Canikli, Mattis’in kendisine “YPG’yi PKK’dan ayırıp PKK’ya karşı savaştırabiliriz” dediğini açıkladı. Nurettin Canikli ise görüşmeye ilişkin ayrıntılı bir değerlendirmede bulundu. PKK’nın YPG ile bağlantısına ilişkin Mattis’le belge paylaştığını belirten Canikli, ABD makamlarının iki örgütü birlikte değerlendiren tespitlerini de hatırlattığını söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amerikan kanadının masaya ‘YPG’yi PKK’dan ayırıp birbirleriyle savaştırma’ yaklaşımıyla geldiğini açıkladı.

Canikli şöyle dedi: “Sayın Mattis bu örgütü PKK’dan ayırabilecekleri şeklinde, hatta PKK’ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde, bunun için çaba sarf edecekleri şeklinde açıklamaları oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını ve hiçbir zaman YPG ve PYD’nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK’ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını söyledik. Çünkü bu örgüt, kendisi zaten aynı yerden yönetiliyor. Aynı amaç için terörist faaliyetlerine devam ediyorlar. Fakat onlarda böyle bir kabul var. PYD ve YPG’yi PKK’dan ayırabilecekleri ve bizim açımızdan bu anlamda tehlike olmaktan uzaklaştırabilecekleri şeklinde kabulleri var. Ve beklentimizin de terör örgütleriyle işbirliği yapmak değil, tamamen müttefikiyle yani Türkiye ile birlikte çalışmak olduğunu, doğru yöntemin bu olduğunu ifade ettik.”